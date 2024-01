Rusko plánuje skonfiškovať západné aktíva, ak to urobí Západ s ruskými

Moskva 1. januára (TASR) - Kremeľ varoval západné štáty, že má zoznam amerických, európskych a iných aktív, ktoré môže skonfiškovať, ak sa predstavitelia G7 rozhodnú skonfiškovať ruské devízové rezervy v objeme 300 miliárd USD (271,49 miliardy eur). Tie západné štáty po útoku Ruska na Ukrajinu predbežne zmrazili. Informovala o tom agentúra Reuters.



Predstavitelia skupiny G7 plánujú na schôdzke vo februári diskutovať o právnych možnostiach skonfiškovania zmrazeného ruského majetku. Uviedli to koncom minulého týždňa dva zdroje oboznámené s plánmi G7. V reakcii na to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že takýto krok by sa rovnal "krádeži a porušeniu medzinárodného práva". Ako uviedol, "poškodí to postavenie USA aj Európskej únie v očiach ostatných štátov, čo bude mať veľmi vážne následky".



Na otázku, či existuje konkrétny zoznam západných aktív, ktoré by Rusko mohlo skonfiškovať v rámci odvety, Peskov odpovedal, že "áno, existuje". O aké aktíva ide, však neuviedol.



Po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 západné štáty zmrazili Rusku devízové rezervy za zhruba 300 miliárd USD a postupne zavádzali ďalšie sankcie. Rusko však vždy dokázalo situáciu ustáť. V minulých mesiacoch predstavitelia USA a Británie však začali pracovať na krokoch, ktoré by umožnili Rusku zmrazené aktíva skonfiškovať a veria, že lídri G7 prídu koncom februára na druhé výročie invázie s ostrejším oznámením. Rusko však upozorňuje, že v prípade konfiškácie akejkoľvek časti majetku to bude riešiť súdnou cestou.



Stúpenci konfiškácie tvrdia, že vojna na Ukrajine je nelegálna a zmrazený ruský majetok by sa mal Ukrajine poskytnúť na rekonštrukciu zničených oblastí, či dokonca na pomoc pri bojoch proti ruským silám. Moskva však poukazuje na to, že samotné západné štáty viedli viacero veľmi pochybných vojen, vrátane napadnutia a obsadenia Iraku v rokoch 2003 - 2011 Spojenými štátmi.



Navyše, aj niektorí právnici dali najavo pochybnosti o legálnosti konfiškácie majetku v rámci medzinárodného práva. Okrem toho, v samotných USA sa ozvali varovné hlasy, že skonfiškovanie ruských aktív by mohlo ďalšie veľké štáty, vrátane Číny, presvedčiť, aby sa radšej odklonili od dolára, eura a štátnych dlhopisov týchto ekonomík.



Niektorí ruskí predstavitelia navrhli, aby v prípade skonfiškovania ruského majetku rovnaký osud postihol aktíva zahraničných investorov držaných v Rusku na zvláštnych účtoch typu C. Nie je známe, o aký objem financií ide, podľa ruských úradov sa však dá porovnať so zmrazenými ruskými aktívami, teda v objeme približne 300 miliárd USD. Centrálna banka sa k objemu odmietla vyjadriť a minister financií Anton Siluanov uviedol, že je tam "významná suma".



