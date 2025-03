Rusko plánuje spustiť výrobu lítia vo veľkom v roku 2030

Moskva 17. marca (TASR) - Rusko plánuje v roku 2030 vyprodukovať najmenej 60.000 metrických ton uhličitanu lítneho, keďže sa snaží znížiť svoju závislosť od dovozu a zvýšiť výrobu vysokokapacitných elektrických batérií. Oznámilo to v pondelok ministerstvo prírodných zdrojov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lítium a ďalšie kritické minerály vrátane kovov vzácnych zemín si získali globálnu pozornosť, keďže americký prezident Donald Trump sa snaží čeliť dominancii Číny v tomto sektore ponukou zmlúv Ukrajine a Rusku.



Lítium, veľmi ľahký a mäkký kov nevyhnutný pre výrobu batérií pre elektrické vozidlá, je zaradené na zoznam 50 minerálov, ktoré americký geologický prieskum považuje za kriticky dôležité. Rusko oznámilo, že má 3,5 milióna ton zásob oxidu lítneho.



Americký geologický úrad odhadol ruské zásoby lítia v roku 2024 na približne jeden milión ton, čo predstavuje 14. miesto na svete. Oxid lítny obsahuje zhruba tretinu čistého lítia a uhličitan lítny približne 20 % čistého lítia. "Priemyselná produkcia lítia v krajine sa začne v roku 2030," uviedlo ministerstvo. Prezident Vladimir Putin minulý mesiac povedal, že Rusko by malo urýchliť svoje plány na ťažbu lítia.



Dopyt po lítiu v minulých rokoch prudko vzrástol, keďže ruské spoločnosti pracujú na masovej výrobe lítiových batérií a elektrických vozidiel.



"Krajina tradične dováža lítium a teraz je kľúčové urýchlene spustiť zariadenia a zvýšiť ťažbu a spracovanie tohto strategicky dôležitého zdroja pre ekonomiku," dodalo ministerstvo.



Ministerstvo už vydalo povolenia na prieskum troch veľkých ložísk lítia Kolmozerskoje a Polmostundrovskoje v Murmanskej oblasti na severozápade Ruska a tretie je v oblasti Tuva, ktorá hraničí s Mongolskom.



Očakáva sa, že všetky tri ložiská a ich priľahlé výrobné závody budú uvedené do prevádzky do roku 2030, uviedlo ministerstvo. V roku 2023 Rusko vyťažilo len 27 ton lítia ako vedľajší produkt v smaragdovom ložisku v pohorí Ural.



Ložisko Kolmozerskoje obsahuje jednu štvrtinu známych ruských zásob lítia.