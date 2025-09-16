< sekcia Ekonomika
Rusko plánuje výrazne zvýšiť podiel energie vyrábanej z jadra
Počíta sa s výstavbou ďalších 38 veľkých, stredne veľkých a malých reaktorov, uviedol v pondelok (15. 9.) Lichačev na zasadnutí Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE) vo Viedni.
Autor TASR
Moskva 16. septembra (TASR) - Rusko plánuje výrazne rozšíriť svoje kapacity v oblasti jadrovej energie. Prezident Vladimir Putin stanovil cieľ zvýšiť v nasledujúcich dvoch desaťročiach podiel jadra na celkovej výrobe energie v krajine z terajších takmer 20 % na 25 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok citovala šéfa ruskej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexeja Lichačeva.
Počíta sa s výstavbou ďalších 38 veľkých, stredne veľkých a malých reaktorov, uviedol v pondelok (15. 9.) Lichačev na zasadnutí Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE) vo Viedni. Počet prevádzkovaných reaktorových blokov v Rusku by sa tak v porovnaní so súčasným stavom približne zdvojnásobil. Podľa údajov IAEA je v krajine v súčasnosti rozostavaných päť veľkých blokov. Na Ukrajine zároveň ruské jednotky od roku 2022 okupujú záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá je so siedmimi reaktormi najväčším jadrovým zariadením v Európe.
