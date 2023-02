Rusko plánuje zaplátať dieru v rozpočte z mimoriadnych firemných daní

Moskva 17. februára (TASR) - Rusko plánuje zaviesť osobitnú daň pre veľké spoločnosti na zaplátanie diery v rozpočte, ktorú mu spôsobili sankcie Západu za vojnu na Ukrajine. Moskva odhaduje, že jej to môže priniesť približne 300 miliárd rubľov (4 miliardy USD, 3,74 miliardy eur). Uviedol to v piatok minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Pripravujú sa špeciálne zmeny v daňovej legislatíve," povedal Siluanov v rozhovore v štátnej televízii bez ďalších podrobností o povahe poplatku.



Firmy pravdepodobne zaplatia dane zo zvýšených ziskov vykázaných v uplynulých rokoch. Ropné a plynárenské spoločnosti dostanú výnimku z týchto doplatkov do štátnej pokladnice.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne na otázky novinárov uviedol, že peniaze budú vyberané na dobrovoľnom základe.



Minulý týždeň vicepremiér Andrej Belousov povedal, že vláda rokuje s veľkými spoločnosťami o diere v rozpočte. Načrtol pritom možnosť jednorazovej a dobrovoľnej osobitnej dane.



Rusko vlani vykázalo rozpočtový deficit vo výške 3,3 bilióna RUB. Očakáva sa, že jeho deficit vzrastie v dôsledku cenového stropu, ktorý Západ zaviedol na ruskú ropu. Len v januári dosiahol deficit 1,76 bilióna rubľov, čo zodpovedá 60 % úrovne vypočítanej na celý rok.



(1 EUR = 1,07 USD)