Rusko po embargu EÚ zvyšuje vývoz nafty do Latinskej Ameriky

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko zvyšuje vývoz nafty do Latinskej Ameriky. Dôvodom je zákaz dovozu ruských ropných produktov, ako sú nafta či benzín, do krajín Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Export ruskej nafty do Brazílie a ďalších častí Latinskej Ameriky stúpol po embargu EÚ a ďalej sa zvyšuje, uviedli obchodníci a potvrdili údaje spoločnosti Refinitiv Eikon.



Rusko bolo dlho hlavným dodávateľom nafty do Európy, kde rafinérie nevyrábajú dostatok dieselu na uspokojenie domáceho dopytu. Úplné embargo EÚ na ruské ropné produkty, ktoré platí od 5. februára, však presmerovalo ruský export nafty do Ázie, Afriky, na Blízky východ a na prekládky z lode na loď (takzvané STS operácie).



Rusko v marci podľa údajov Refinitiv poslalo viac ako 580.000 ton dieselu do Latinskej a Južnej Ameriky, pričom takmer 440.000 ton z tohto smerovalo do Brazílie, ďalších 140.000 ton bolo určených pre Panamu, Uruguaj a Kubu.



Z údajov Refinitiv vyplýva, že dodávky nafty z prístavov kontrolovaných Ruskom do Brazílie predstavovali v prvých troch mesiacoch tohto roka celkovo 663.000 ton. Na porovnanie, za celý rok 2022 dosiahli len 74.000 ton.