Rusko po sankciách znižuje bezpečnostné štandardy pri výrobe áut

Moskva 17. mája (TASR) – Rusko zmiernilo bezpečnostné normy pre autá vyrábané na jeho území. Upustilo napríklad od požiadavky na airbagy, keďže pre sankcie Západu za jeho inváziu na Ukrajinu čelí nedostatku elektronických komponentov a autodielov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Vo vyhláške, ktorá bola podpísaná 12. mája, zverejnila ruská vláda zoznam znížených požiadaviek na certifikáciu niektorých typov nových vozidiel vyrábaných v krajine. Zahŕňa výrobu automobilov bez senzorov protiblokovacieho systému (ABS), airbagov alebo navíjačov núdzového blokovania (ELR) bezpečnostných pásov. Vyhláška je platná do 1. februára 2023.



Podľa toho istého dekrétu Rusko výrazne zníži aj svoje environmentálne normy pre autá, uviedol to v pondelok (16. 5.) hospodársky denník Kommersant, čím sa vráti k normám pre vozidlá vyrábané do roku 1988.



Západné štáty uvalili na Rusko množstvo sankcií po tom, ako koncom februára poslalo svoju armádu na Ukrajinu. Tie okrem iného zakazujú dodávky automobilových dielov.



Mnohí západní výrobcovia vozidiel zastavili predaj svojich modelov alebo dielov v Ruska vrátane Audi, Hondy, Jaguara a Porsche, zatiaľ čo BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen a Volvo zastavili výrobu v ruských závodoch.



Začiatkom tohto mesiaca Rusko povolilo dovoz stoviek kategórií tovarov vrátane veľkých automobilových značiek a náhradných dielov bez súhlasu vlastníka duševného vlastníctva s cieľom obísť sankcie.



Prezident Vladimir Putin opakovane povedal, že ruská ekonomika sankcie zvláda dobre, ale analytici sa domnievajú, že ich najhoršie dôsledky ešte len prídu.