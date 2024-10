Rusko podalo žalobu proti viacerým divíziám Shell

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruská generálna prokuratúra podala žalobu proti viacerým divíziám ropného koncernu Shell. Ukázali to v piatok súdne dokumenty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Žaloba, podaná na moskovský arbitrážny súd 2. októbra, je adresovaná ôsmim divíziám Shell. Dokumenty naznačili, že za žalobou stojí ruský Gazprom, ruské ministerstvo energetiky, regionálne úrady na tichomorskom ostrove Sachalin, spoločnosť Sachalin Energy a kancelária ruského generálneho prokurátora. Neboli poskytnuté žiadne ďalšie podrobnosti a Shell to odmietol komentovať.



Shell mal v Rusku niekoľko projektov predtým, ako Moskva vo februári 2022 vyslala svoju armádu na Ukrajinu. Spoločnosť mala podiel v závode na výrobu skvapalneného zemného plynu na ostrove Sachalin, ktorý viedol Kremľom kontrolovaný Gazprom.



Rusko v reakcii na sankcie uvalené Západom upevnilo kontrolu nad závodom na Sachaline a Shell Rusko opustil. To znamenalo, že ukončil svoje aktivity v závode na Sachaline, ako aj ďalšie aktivity ako napríklad investície do projektu plynovodu Nord Stream 2.