A. Novak: Rusko dokáže dokončiť Severný prúd 2, počíta s pár mesiacmi

Moskva 27. decembra (TASR) - Rusko je schopné dokončiť výstavbu plynovodu Severný prúd 2 napriek sankciám USA. Povedal to ruský minister energetiky Alexander Novak s tým, že s dokončením projektu sa dá počítať do niekoľkých mesiacov.



Americký prezident Donald Trump podpísal minulý týždeň zákon, ktorý zahŕňa aj sankcie voči firmám podieľajúcim sa na výstavbe plynovodu. V reakcii na to spoločnosť Allseas, ktorá v Baltickom mori kládla potrubie, práce pozastavila. Rusko krok USA označilo za bezprecedentný a porušujúci všetky normy medzinárodného práva, Nemecko ho zasa skritizovalo ako krok, ktorým USA zasahujú do vnútorných záležitostí štátu.



Novak vo štvrtok (26. 12.) povedal, že Rusko s veľkou pravdepodobnosťou dokončí projekt samo. Ako uviedol, výstavbu plynovodu by mohla dokončiť spoločnosť Nord Stream AG so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá je dcérskou firmou plynárenského koncernu Gazprom a zároveň prevádzkovateľom celého projektu. Podľa Novaka, ktorého citovala agentúra TASS, "projekt môže byť dokončený za pár mesiacov".



Presvedčenie, že Rusko projekt dokončí napriek sankciám, vyjadril vo štvrtok aj ruský prezident Vladimir Putin. Ako informoval ruský denník Kommersant, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje, podľa Putina Rusko má plavidlo na položenie potrubia.



Plynovod Severný prúd 2 by mal prepravovať ruský plyn cez Baltické more do Nemecka, čím by Rusko obišlo Ukrajinu či Poľsko. USA považujú plynovod za riziko pre Európu, nakoľko sa zvýši závislosť Európskej únie od dodávok plynu z Ruska. Podľa Moskvy však Američanom ide najmä o získanie lukratívneho trhu, keďže Nemecko, ktoré je najväčšou ekonomikou EÚ, až 92 % z celkovej spotreby zemného plynu dováža.