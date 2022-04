Rusko podľa Siluanova zabezpečí, že veritelia dostanú svoje peniaze

Moskva 7. apríla (TASR) - Rusko urobí všetko preto, aby zabezpečilo, že jeho veritelia dostanú svoje peniaze. Vyhlásil to vo štvrtok minister financií Anton Siluanov, deň po tom, čo sa krajina priblížila k potenciálnemu nesplateniu svojho zahraničného dlhu.



Rusko ešte donedávna dokázalo aj po začatí invázie na Ukrajinu 24. februára splácať svoj dlh v cudzej mene napriek sankciám Západu. Ale po správach o vraždení ukrajinských civilistov v meste Buča a ďalších narazilo na problémy.



Spojené štáty totiž v pondelok (4. 4.) zastavili snahy Moskvy o vyplatenie držiteľov svojho štátneho dlhu z rezerv v amerických bankách. Cieľom je zvýšiť tlak na Moskvu a odkrojiť z jej dostupných dolárových rezerv. Rusko sa tak bude musieť rozhodnúť, či použije doláre, ku ktorým má prístup, na platby svojho dlhu alebo na podporu vojny. Ak nevyrovná svoje záväzky, hrozí mu štátny bankrot.



V stredu (6. 4.) Rusko oznámilo, že musí zaplatiť rubľami 649 miliónov USD (594,54 milióna eur) držiteľom svojich dlhopisov denominovaných v dolároch, keďže korešpondenčná zahraničná banka odmietla spracovať príkaz na úhradu jeho štátneho dlhu.



Ministerstvo financií USA zastavilo banku JPMorgan Chase, ktorá doteraz spracovávala ruské platby ako korešpondenčná banka, a posielala ich platobnému agentovi na distribúciu medzi držiteľov dlhopisov v zámorí. Rusko má 30-dňovú lehotu na vykonanie platby. Ak neuskutoční žiadnu zo svojich platieb za dlhopisy v rámci stanovených lehôt, alebo ak zaplatí v rubľoch v prípade, keď má uskutočniť platby v dolároch, eurách alebo inej mene, bude to znamenať jeho zlyhanie.



"Urobíme všetko pre to, aby veritelia dostali svoje investované peniaze od Ruskej federácie," citovala Siluanova agentúra TASS.



Ruské ministerstvo financií zároveň odporučilo bankám, aby zo svojich finančných výsledkov za rok 2021 nevyplácali žiadne dividendy.



(1 EUR = 1,0916 USD)