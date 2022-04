Rusko pokračuje v dodávkach plynu do Európy,ktorá zvažuje nové sankcie

Brusel 4. apríla (TASR) - Rusko v pondelok ponechalo bez zmeny toky plynu cez kľúčové plynovody v Európe, a to aj napriek neistote týkajúcej sa platobných podmienok. Lídri Európskej únie (EÚ) zároveň vyzývajú na ďalšie sankcie proti Moskve po obvineniach z vojnových zločinov na Ukrajine.



Fyzicky plyn prúdi cez plynovod Jamal-Európa po tom, ako v nemeckom bode Mallnow zaznamenali cez víkend výkyvy a podľa údajov nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade bol tok naposledy na nule.



Nominácie, respektíve požiadavky na dodávky ruského plynu cez Veľké Kapušany, vstupný bod na Slovensku z Ukrajiny, boli v pondelok stabilné na úrovni 967.841 megawatthodín (MWh), rovnako ako prietok plynovodom Nord Stream 1 do Nemecka.



Ruský štátny energetický gigant Gazprom informoval, že pokračuje v dodávkach zemného plynu do Európy cez Ukrajinu v súlade s požiadavkami európskych spotrebiteľov.



Otázne však zostávajú budúce dodávky vzhľadom na požiadavky Kremľa, aby odberatelia začali platiť Gazpromu za plyn v rubľoch.



Slovenský premiér Eduard Heger cez víkend potvrdil, že jeho krajina bude proti takýmto platobným požiadavkám postupovať jednotne s Európskou úniou.



Zároveň sa cez víkend objavili výzvy na nové kolo sankcií, ktoré by zasiahli ruskú ekonomiku, po správach o vojnových zločinoch na Ukrajine, kde boli objavené stovky zabitých civilistov, pričom niektorí mali zviazané ruky a boli zastrelení zblízka.



Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v nedeľu (3. 4.) uviedla, že EÚ musí diskutovať o zákaze dovozu ruského plynu po odhalení zverstiev, ktoré spáchala ruská armáda. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron podporil sankcie na dovoz ruskej ropy a uhlie.



Litva už oznámila, že už nebude dovážať ruský plyn pre svoje domáce potreby, čím sa stala prvou krajinou v Európe, ktorá si zaistila nezávislosť od ruských dodávok.



Taliansky minister pre ekológiu Roberto Cingolani povedal, že jeho krajina má dostatočné zásoby na to, aby sa v najbližších mesiacoch vzdala dodávok ruského plynu.



Taliansko a Nemecko patria medzi veľké európskej ekonomiky, ktoré sú najzávislejšie od ruského plynu.



Rusko poprelo správy, že sa zameriava na civilistov, a odmietlo obvinenia z vojnových zločinov. Moskva uviedla, že vraždy pri Kyjeve boli "zinscenované", aby pošpinili meno Ruska.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.