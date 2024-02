Rusko pomohlo Rakúsku stať sa exportérom energie

Viedeň 1. februára (TASR) - Rakúsko vlani po prvý raz za dve desaťročia vyviezlo viac energie ako doviezlo vďaka stabilným tokom zemného plynu z Ruska a nižšej spotrebe energie v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Tieto údaje podčiarkujú nerovnomerný vplyv energetickej krízy vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu. Hoci cenové šoky po zdražení elektriny a plynu prinútili mnohých znižovať spotrebu, rakúske štátne energetické firmy vrátane OMV a Verbund aj tak profitovali vďaka exportu väčšieho množstva energie do susedných krajín.



OMV vo štvrtok oznámilo, že Rusko mu dodalo všetky dohodnuté objemy plynu na základe dlhodobej zmluvy s Gazpromom do roku 2040. Spoločnosť nakúpila 5,3 terawatthodiny (TWh) paliva mesačne v poslednom štvrťroku minulého roka. Celkovo Rakúsko doviezlo takmer dvojnásobok objemu plynu, ako spotrebovalo jeho hospodárstvo, čo obchodníkom umožnilo predať do zahraničia niečo vyše 90 TWh paliva.



Podobne na tom bol aj sektor elektriny, kde je štátom kontrolovaná firma Verbund najhodnotnejšou spoločnosťou v krajine. Spotreba elektriny v Rakúsku vlani klesla o 5,3 %, aj keď produkcia lacnej elektriny z vody vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o viac ako pätinu.



Podľa E-Control (ECG), rakúskeho regulačného úradu pre trhy s elektrinou a zemným plynom, to Rakúsku umožnilo po prvýkrát od roku 2003 vyviezť do zahraničia viac elektriny, ako doviezlo. Konkrétne, vývoz elektriny vzrástol takmer o 9 % na 21,62 TWh, zatiaľ čo dovoz klesol o 25 % na 21,55 TWh.



Vyššie zisky OMV aj Verbund podliehajú daniam z mimoriadnych príjmov, ktoré vláda predĺžila do konca roka 2024. Aj napriek tomuto odvodu však OMV oznámil, že vyplatí investorom dividendu o viac ako 50 % vyššiu, než sa očakávalo. Verbund, ktorý v novembri zvýšil svoju prognózu zisku, oznámi celoročné výsledky na budúci mesiac.