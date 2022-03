Rusko ponúka Indii alternatívu systému SWIFT pre platby v rubľoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Naí Dillí/Moskva 30. marca (TASR) - Indická vláda zvažuje návrh Ruska na používanie alternatívneho systému, ktorý vyvinula ruská centrálna banka, na bilaterálne platby, keďže ázijská krajina sa snaží nakupovať ropu a zbrane od Moskvy aj po sankciách Západu. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.Plán zahŕňa platby denominované v rupiách a rubľoch pomocou ruského medzibankového platobného systému SPFS. Žiadne konečné rozhodnutie však nebolo prijaté a o tejto záležitosti sa bude pravdepodobne rokovať počas dvojdňovej návštevy ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v Indii, ktorá sa začína vo štvrtok (31. 3.).Predstavitelia ruskej centrálnej banky pravdepodobne na budúci týždeň pricestujú tiež do Indie, aby prediskutovali podrobnosti, tvrdia zdroje.Ďalší zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že zástupcovia indickej centrálnej banky sa pravidelne stretávajú s predstaviteľmi bankového systému, aby prediskutovali tieto záležitosti vrátane rizika sankcií.India by chcela pokračovať v bilaterálnom obchode s Ruskom pre svoju závislosť od dodávok ruských zbraní a tiež pre vyhliadky na nákup lacnejšej ropy v čase, keď globálne ceny stúpajú. Vláda premiéra Narendru Modiho v súvislosti so sankciami Západu argumentuje, že nákupy zbraní z Ruska sú potrebné na boj proti rastúcej vojenskej asertivite Číny.Podľa návrhu Moskvy budú ruble uložené v indickej banke a prevedené na rupie a rovnaký systém bude fungovať aj opačne, povedal jeden zo zdrojov. Zatiaľ sa však nerozhodlo, či bude výmenný kurz pevný alebo pohyblivý.Rusko chce tiež, aby India prepojila svoje platobné rozhranie s jeho platobným systémom MIR na bezproblémové používanie kariet vydaných indickými a ruskými bankami po tom, ako Visa a Mastercard pozastavili svoje operácie v Rusku po jeho invázii na Ukrajinu.USA spolu s Európskou úniou odrezali sedem veľkých ruských bánk od globálneho platobného systému systému SWIFT. Moskva tak po rozsiahlych sankciách hľadá alternatívne mechanizmy, aby mohla pokračovať v obchode, ktorý zasiahla vojna na Ukrajine.India útok Moskvy na svojho suseda priamo neodsúdila, uviedla len, že Rusko a Ukrajina by mali ukončiť nepriateľstvo a hľadať diplomatické riešenie prostredníctvom dialógu. Naí Dillí je však pod tlakom štátov zo zoskupenia Quad, ktorý zahŕňa USA, Austráliu a Japonsko, aby zaujalo silnejší postoj proti Rusku, keďže USA a ich spojenci sa snažia Moskvu izolovať.TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.