Rusko ponúka odchádzajúcim zahraničným firmám rýchly bankrot

Moskva 4. marca (TASR) - Zahraničné spoločnosti, ktoré chcú opustiť Rusko, môžu v zrýchlenom konaní požiadať o bankrot alebo odovzdať svoje podiely miestnym manažérom, kým sa nevrátia do Ruska. Uviedol to v piatok prvý podpredseda ruskej vlády Andrej Belousov.



Sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, podnietili desiatky globálnych spoločností k pozastaveniu operácií v krajine. Niektoré z nich, vrátane energetických gigantov BP a Shell, vyhlásili, že krajinu úplne opustia.



Plán zrýchleného bankrotu „podporí zamestnanosť a sociálny blahobyt občanov, aby bona fide (v dobrej viere) podnikatelia mohli zabezpečiť efektívne fungovanie firmy,“ uviedla vláda vo vyhlásení.



Zahraničné spoločnosti by mohli tiež jednoducho zostať v Rusku, dodal Belousov.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.