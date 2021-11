Rusko potrebuje investovať bilióny do zníženia emisií

Moskva 25. novembra (TASR) - Ruský plán na zníženie uhlíkovej stopy do roku 2050 si vyžiada investície vo výške 1 bilióna až 4 biliónov rubľov ročne (11,93 až 47,73 miliardy eur). Uviedla to vo štvrtok ruská centrálna banka.



Klimatické zmeny predstavujú vážnu výzvu pre Rusko, ktorého hospodárstvo sa vo veľkej miere spolieha na ťažbu ropy a plynu, ako aj iných nerastných surovín. Časť tejto infraštruktúry je postavená na permafroste, ktorý je citlivý na rastúce teploty.



Rusko, štvrtý najväčší producent skleníkových plynov na svete, využije 1 až 2 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2050 podľa hlavného scenára schváleného vládou.



"Takéto investície si budú vyžadovať aktívne financovanie zo strany ruských bánk a finančného sektora ako celku," uviedla centrálna banka v správe o finančnej stabilite.



Napriek tomu, že ruský bankový sektor má dostatočný kapitál, „zelené“ projekty by mohli naraziť na ťažkosti so zabezpečením úverov v dôsledku vysokých rizík, ako je nedostatočná transparentnosť, uviedla centrálna banka.



Ministerstvo hospodárstva varovalo, že Rusko sa do roku 2050 nestane ekonomikou s nulovými emisiami. Ak sa bude snažiť dosiahnuť tento cieľ, vystavuje sa riziku straty makroekonomickej stability a udržateľného rastu.



Ruské firmy, ktorých závody negatívne ovplyvňujú životné prostredie, už začali zavádzať princípy trvalo udržateľného rozvoja, ale ich integrácia do globálnej klimatickej agendy zostáva nízka, uviedla centrálna banka.



„Táto situácia sa musí zmeniť, inak by (ruský) finančný sektor mohol v strednodobom horizonte čeliť vysokým rizikám," dodala banka.



(1 EUR = 83,8087 RUB)