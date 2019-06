Rusko poukázalo na riziko nadprodukcie ropy

Nepriamo podporu predĺženiu dohody OPEC+ poskytol ruský minister financií Anton Siluanov.

Moskva 10. júna (TASR) - Riziko nadprodukcie v ropnom sektore a možný výrazný pokles cien ropy je stále vysoké, uviedol v pondelok ruský minister energetiky Alexander Novak. To signalizuje, že Moskva by mohla podporiť na najbližšej schôdzke skupiny OPEC+ predĺženie súčasného programu o obmedzovaní produkcie.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom označovaní spoločne ako OPEC+, začali program obmedzovania ťažby realizovať v januári tohto roka s cieľom stabilizovať trh a podporiť ceny komodity. Saudský minister energetiky Chálid al-Fálih v pondelok povedal, že Rusko je momentálne jediný vývozca ropy, ktorý sa zatiaľ nerozhodol, či podporí predĺženie súčasnej dohody. Jej platnosť vyprší v závere tohto mesiaca a ropné štáty ju plánujú predĺžiť až do konca roka.



Nepriamo podporu predĺženiu dohody poskytol ruský minister financií Anton Siluanov. Uviedol, že ceny ropy by v prípade nepredĺženia programu mohli klesnúť až na 30 USD (26,55 eura) za barel (159 litrov).



"To nemožno vylúčiť," súhlasil so slovami Siluanova minister energetiky Alexander Novak. "Skutočne, je tu veľké riziko nadprodukcie. Musíme to však dôsledne zanalyzovať a vyčkať aj na to, ako sa veci vyvinú v priebehu júna, aby sme mohli prijať správne rozhodnutie," dodal.



(1 EUR = 1,1301 USD)