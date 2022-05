Rusko používa energiu ako zbraň, tvrdí Berlín

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck obvinil vo štvrtok Rusko, že používa energie ako "zbrane". Reagoval tak na sankcie Moskvy proti západným energetickým firmám a nižšie dodávky plynu do Európy cez kľúčový plynovod, ktorý prechádza Ukrajinou. TASR správu prevzala z AFP.



"Je potrebné povedať, že situácia sa blíži k vrcholu, a to takým spôsobom, že využitie energie ako zbrane sa teraz realizuje vo viacerých oblastiach," povedal Habeck na tlačovej konferencii.



Rusko v stredu (11. 5.) uvalilo sankcie na 31 energetických firiem z Európskej únie (EÚ), USA a Singapuru ako odvetu za sankcie Západu za jeho inváziu na Ukrajinu.



Mnohé sankcionované spoločnosti patria do skupiny Gazprom Germania, dcérskej firmy ruského energetického gigantu Gazprom, ktorú po jeho odchode z Nemecka vláda v Berlíne previedla na energetický regulačný úrad, keďže ide z hľadiska energetickej infraštruktúry o strategicky dôležitú spoločnosť.



Sankcie zahŕňajú zákaz transakcií a vstupu plavidiel spojených s dotknutými spoločnosťami do ruských prístavov.



Prevádzkovatelia plynovodov medzitým vo štvrtok oznámili pokles dodávok plynu z Ruska cez kľúčový ukrajinský plynovod do Európy už druhý deň po sebe.



Nemecko, ktoré je vo veľkej miere závislé od ruskej energie, uviedlo, že stredajší výpadok 25 % ruských dodávok pokrylo dovozom plynu z Nórska a Holandska.



Najväčšia európska ekonomika sa snaží odstrihnúť sa od ruských energií a už takmer úplne vyradila ruské uhlie. Ale nahradiť ruskú ropu a plynu bude pre ňu ťažšie.



Habeck v reakcii na rastúce obavy, že Rusko by mohlo náhle zatvoriť energetické kohútiky, povedal, že Nemecko sa zameria na budovanie zásob plynu, aby sa pripravilo na zimu.



"Zásobníky plynu musia byť do zimy plné, inak sa ocitneme v situácii, keď nás budú ľahko vydierať," upozornil.