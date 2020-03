Rusko pravdepodobne vykoľají dohodu OPEC o ďalšom znížení ťažby

Viedeň 6. marca (TASR) - Plány Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na ďalšie a dlhotrvajúce zníženie produkcie s veľkou pravdepodobnosťou čaká v piatok neúspech. Rusko, ktoré nie je v OPEC, ale spolu s ďalšími veľkými producentmi vytvorilo s ropným kartelom alianciu OPEC+, totiž odmietlo podporiť tento krok. Moskva tvrdí, že je príliš skoro na to, aby bolo možné predpovedať vplyv nového koronavírusu na globálny dopyt po energiách.



Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu v rámci celej aliancie OPEC+, ktorá práve vďaka spoločnému postupu dokázala od roku 2016 naštartovať rast cien ropy, mohlo by to viesť k špirálovému poklesu cien komodity. Severomorská ropná zmes Brent tento rok stratila štvrtinu svojej hodnoty a prepadla sa pod hranicu 50 USD (44,69 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), čo je úroveň, ktorá vystavuje rozpočty členov OPEC silnému tlaku.



Podľa nemenovaného vysokopostaveného zdroja z Ruska a dvoch zdrojov z OPEC, ruský minister energetiky Alexander Novak ropnému kartelu povedal, že Moskva je pripravená diskutovať iba o predĺžení súčasných limitov na ťažbu vo výške 2,1 milióna barelov denne, ktoré majú vypršať na konci marca.



"Tento postoj sa nezmení," uviedol ruský zdroj pred formálnymi rokovaniami ministrov energetiky z aliancie OPEC+ vo viedenskom sídle kartelu, ktoré bolo odložené o niekoľko hodín, pretože ministri viedli bilaterálne rozhovory.



Dva zdroje OPEC povedali, že sa v rámci aliancie OPEC+ nepodarilo dosiahnuť dohodu po piatich hodinách neformálnych konzultácií.



Nepomohli ani argumenty ministrov z OPEC, že vypuknutie epidémie koronavírusu spôsobilo „bezprecedentnú situáciu“, ktorá si vyžaduje akciu, keďže opatrenia na zastavenie šírenia vírusu tlmia globálnu ekonomickú aktivitu a dopyt po rope.



Aj prognózy rastu dopytu po rope v roku 2020 už boli znížené, ale Moskva vytrvalo argumentuje, že je príliš skoro na vyhodnotenie vplyvu vírusu. A podľa zdrojov tento argument Novak predložil spojencom z aliancie aj v piatok.



Členovia OPEC sa pritom vo štvrtok (5. 3.) dohodli na znížení ťažby o ďalších 1,5 milióna barelov ropy denne do konca roku 2020, ale pod podmienkou, že sa k nim pridajú aj ostatní producenti. Celkovo by tieto škrty (spolu s predchádzajúcim znížením produkcie o 2,1 milióna barelov/deň) predstavovali približne 1,5 % globálneho dopytu.



Novak, ktorý tento týždeň viackrát meral cestu z Moskvy do Viedne a späť, sa k informácii o odmietavom postoji Ruska verejne nevyjadril.



"Je to problém. OPEC nemá v úmysle znížiť ťažbu bez Ruska. Musíme ale niečo urobiť, lebo dôsledky budú pre každého drastické,“ uviedol zdroj z Perzského zálivu.



Kremeľ v piatok informoval, že prezident Vladimir Putin nemá v pláne hovoriť s predstaviteľmi Saudskej Arábie, čím zmaril nádeje na dohodu na najvyššej úrovni.



Vo viedenskom sídle OPEC prebiehali v piatok viac ako päť hodín neformálne konzultácie. Oficiálne stretnutie ministrov aliancie OPEC+, ktoré sa malo začať o 10 h SEČ, bolo preto odložené až na popoludnie.



(1 EUR = 1,1187 USD)