Rusko pre slintačku a krívačku zakázalo dovoz a tranzit zvierat

Bratislava 21. januára (TASR) - Ruská veterinárna autorita pozastavila certifikáciu všetkých zvierat vnímavých na slintačku a krívačku, ako aj všetkých produktov z nich dovážaných z EÚ do Ruskej federácie (RF) alebo cez územie RF do tretích krajín. Informovala o tom v utorok Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



"V nadväznosti na oficiálne oznámenie Nemecka z 10. januára o výskyte slintačky a krívačky v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko Berlína a na ochranu biologickej bezpečnosti kompetentná autorita Ruskej federácie od 20. januára 2025 pozastavuje certifikáciu všetkých zvierat vnímavých na slintačku a krívačku a všetkých produktov podliehajúcich štátnemu veterinárnemu dozoru získaných z týchto zvierat, prepravovaných z územia EÚ do Ruskej federácie vrátane tranzitu takýchto zvierat a produktov cez územie Ruskej federácie do tretích krajín," spresnila slovenská veterinárna a potravinová správa.