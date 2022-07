Rusko preberá kontrolu nad ropným a plynárenským projektom Sachalin-2

Tokio/Moskva 1. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorým Moskva preberá kontrolu nad ropným a plynárenským projektom Sachalin-2 na ruskom Ďalekom východe. Najnovší odvetný krok ruskej vlády za ekonomické sankcie Západu môže prinútiť zahraničných akcionárov svoje investície opustiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dekrét stanovuje, že všetky práva a záväzky spoločnosti Sakhalin Energy Investment, v ktorej firma Shell a japonské spoločnosti Mitsui a Mitsubishi kontrolujú spolu takmer 50-percentný podiel, prevezme nová firma. O tom, či zahraniční investori budú môcť pokračovať v novej spoločnosti, rozhodne následne Moskva.



Firma Shell už pred mesiacmi dala najavo, že projekt plánuje opustiť a začala rokovania s potenciálnymi kupcami. Japonské spoločnosti však v minulom období uviedli, že z projektu Sachalin-2, ktorý je dôležitý pre energetickú bezpečnosť Japonska, odísť nemienia. Rozhodnutie Kremľa sa tak odrazilo aj na vývoji ich akcií, ktoré klesli približne o 6 %.



Mitsui vlastní v projekte Sachalin-2, ktorý sa na globálnom trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG) podieľa približne 4 %, celkovo 12,5-percentný podiel a Mitsubishi ďalších 10 %. Shell kontroluje 27,5 % a najväčší podiel vlastní ruský Gazprom, ktorý kontroluje 50 % plus jedna akcia.



Mitsubishi sa v súvislosti s dekrétom obrátila na japonskú vládu. Tá informovala, že ho už skúma. Na základe dekrétu si Gazprom bude môcť svoj doterajší podiel ponechať, ďalší akcionári však budú musieť ruskú vládu o podiel v novej firme do mesiaca požiadať. Vláda sa potom rozhodne, či im to umožní alebo nie.