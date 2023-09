Rusko predáva plyn Číne podstatne lacnejšie ako Európe

Moskva 9. septembra (TASR) - Rusko očakáva, že bude predávať plyn Číne takmer za polovičnú cenu v porovnaní s Európou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena ruského plynu pre Čínu bude v nasledujúcich rokoch neustále klesať a bude oveľa nižšia v porovnaní s cenou, za ktorú Moskva predáva plyn do Európy, vyplýva z dokumentu ruskej vlády, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters. Vláda počíta v budúcom roku aj s poklesom exportu ropy, jej cena by však mala vzrásť.



Cenu ruského plynu dodávaného do Číny plynovodmi vláda ani energetický koncern Gazprom od začiatku dodávok v roku 2019 nezverejňovali. Analytici však už dlho predpokladali, že je oveľa nižšia ako tá, za ktorú Rusko predáva plyn do Európy.



Podľa dokumentu by cena ruského plynu dodávaného plynovodmi do Turecka a Európy mala tento rok klesnúť na 501,6 USD (468,61 eura) za 1000 kubických metrov (m3) a v roku 2024 na 481,7 USD z 983,8 USD v roku 2022. Dovoz ruského plynu do Európy sa drasticky znížil pre ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine.



V prípade Číny Moskva počíta s cenami 297,3 USD za 1000 m3 v roku 2023 a 271,6 USD v roku 2024.



Vývoz ruskej ropy by sa v tomto roku mal znížiť na 247 miliónov ton alebo 4,96 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne z 248,2 milióna ton v roku 2022. V roku 2024 sa očakáva ďalší pokles na 240 miliónov ton. Export ropy by sa mal oživiť až v roku 2025 na 247 miliónov ton.



Ruský vicepremiér Alexander Novak uviedol, že Rusko predĺži dobrovoľné zníženie vývozu ropy o 300.000 barelov denne do konca tohto roka, "aby udržalo stabilitu a rovnováhu" na ropných trhoch.



Z vládneho dokumentu vyplýva, že vývozná cena ruskej ropy by tento rok mala dosiahnuť 63,40 USD za barel po 79,60 USD za barel v roku 2022. Na budúci rok by mala stúpnuť na 71,3 USD za barel.



(1 EUR = 1,0704 USD)