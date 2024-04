Rusko: Prevzatie Aristonu Gazpromom je reakcia na nepriateľský Západ

Rím 29. apríla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Taliansku v pondelok uviedlo, že rozhodnutie umiestniť dcérsku spoločnosť talianskej teplárenskej firmy Ariston v Rusku pod "dočasné vedenie" Gazpromu bolo reakciou na "nepriateľské akcie" západných krajín. TASR správu prevzala z AFP.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani si cez víkend predvolal ruského veľvyslanca Alexeja Paramonova, aby objasnil dekrét, ktorý Moskva zverejnila v piatok (26. 4.) neskoro večer. Podľa tohto dekrétu ruský prezident Vladimir Putin zveril dcérske spoločnosti talianskej firmy Ariston a nemeckého koncernu Bosch pod dočasnú správu Gazpromu.



Ruské veľvyslanectvo v pondelok zverejnilo na sociálnej sieti Facebook vyhlásenie, v ktorom označilo západné sankcie proti Moskve za vojnu na Ukrajine za dôvod odvetných krokov. Podľa veľvyslanectva "Rím si za to môže sám".



"Bolo zdôraznené, že tieto opatrenia v rámci príslušného právneho rámca boli prijaté v reakcii na nepriateľské akcie USA a iných štátov, ktoré sa k nim pripojili a ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom," oznámilo veľvyslanectvo. Poukázalo pritom okrem iného na zmrazenie ruských aktív.



Veľvyslanectvo poznamenalo tiež, že Rusko vždy pripisovalo "mimoriadny význam obojstranne výhodným" hospodárskym vzťahom s Talianskom, ktoré je historicky jednou z európskych krajín s najlepšími vzťahmi s Moskvou. V pondelkovom vyhlásení však obvinilo talianske úrady, že "obetovali skutočné národné záujmy (Talianska), aby sa zúčastnili na jalových a nebezpečných protiruských geopolitických dobrodružstvách".



Dekrét, ktorý podpísal Putin, prevádza 100 % akcií spoločnosti Ariston Thermo Rus, ktorú vlastní Ariston Holding a nemeckej BSH Household Appliances na Gazprom Household Systems, dcérsku spoločnosť Gazpromu.



Ariston Group vo vyhlásení uviedla, že v Rusku pôsobí takmer 20 rokov a má "veľmi korektné vzťahy s miestnymi inštitúciami". Dekrét ju "extrémne prekvapil", keďže o ňom nebola vopred informovaná.



Talianske ministerstvo zahraničných vecí v pondelkovom vyhlásení uviedlo, že ruskému veľvyslancovi zdôraznilo "silné sklamanie z tohto neočakávaného opatrenia a požiadalo ho o objasnenie dôvodov, ktoré nemajú oporu v zákone".



Rím dodal, že Rusko podniklo krok "proti spoločnosti, ktorá má v krajine historické korene a nemá žiadnu súvislosť so súčasnou medzinárodnou krízovou situáciou".



Vláda premiérky Giorgie Meloniovej od svojho nástupu do úradu v októbri 2022 výrazne podporuje Ukrajinu vo vojne s Ruskom a posiela jej pomoc a zbrane.



Rusko od začiatku vojny na Ukrajine umiestnilo aktíva viacerých západných spoločností pod "dočasnú správu" a odôvodňuje takéto kroky ako odvetu za akcie iných krajín proti ruským podnikom.