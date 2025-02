Rusko: Produkcia ropy klesla pod limit dohodnutý v rámci OPEC+

Moskva 10. februára (TASR) - Ruské údaje ukazujú, že produkcia ropy v krajine v januári klesla pod kvótu, na ktorej sa Moskva dohodla s členmi aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, ťažba ropy v Rusku klesla minulý mesiac na 8,962 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To bolo o 16.000 barelov denne menej, ako je kvóta pre Rusko v rámci dohody najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+ o obmedzení ťažby na podporu cien ropy.



Zatiaľ čo januárové údaje ukazujú na dodržiavanie dohody OPEC+, Rusko stále potrebuje vykompenzovať minulú nadprodukciu. Zaviazalo sa v tejto súvislosti predložiť aktualizovaný harmonogram znižovania ťažby v decembri, ale žiadny nebol zverejnený. V zime môže náročné podnebie a geológia jeho ropných polí sťažiť zníženie produkcie.



Rusko utajilo svoje oficiálne údaje o ťažbe ropy po tom, ako sa západné sankcie zamerali na jeho energetický priemysel. To sťažuje nezávislé overovanie, pretože pozorovatelia sa musia spoliehať na ukazovatele, ako je námorný vývoz a prevádzka domácich rafinérií.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa zameriavajú na zlepšenie dodržiavania ťažobných kvót v reakcii na známky globálneho prebytku ropy na trhu. Ceny ropy sa od polovice januára znížili, no monitorovací výbor OPEC+ sa na stretnutí minulý týždeň držal existujúcich plánov, pokiaľ ide o produkciu. Skupina uviedla, že uvítala sľuby členských krajín s nadprodukciou na kompenzácie vo forme zníženia ťažby.



Rusko sa zaviazalo znížiť ťažbu ropy o 971.000 barelov denne zo základnej úrovne 9,949 milióna barelov/deň. Toto zníženie nezahŕňa kompenzáciu za prekročenie kvót v minulosti.



V januári USA uvalili doteraz najagresívnejšie sankcie na ruský ropný priemysel, pričom na čiernu listinu zaradili dvoch hlavných producentov ropy, ako aj tankery prepravujúce barely do zahraničia. Podľa údajov, ktoré zostavila agentúra Bloomberg, bol vplyv obmedzení na toky ropy zatiaľ utlmený.