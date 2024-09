Rusko revidovalo odhad tržieb z vývozu ropy a plynu smerom nahor

Moskva 8. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo hospodárstva zlepšilo odhad vývoja tržieb z vývozu ropy a plynu. Tie sú kľúčovým zdrojom rozpočtových príjmov. Zatiaľ čo pôvodne počítalo s príjmami okolo 222 miliárd USD, teraz očakáva, že dosiahnu takmer 240 miliárd USD. To ukazuje, že rozsiahle sankcie západných krajín voči Rusku za útok na Ukrajinu zatiaľ nemali taký efekt, ako sa predpokladalo. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že pod zlepšenú prognózu sa podpisuje najmä trh s ropou.



Ministerstvo odhaduje, že v tomto roku vyvezie Ruská federácia viac ropy než vlani, navyše, počíta aj s vyššou cenou. V roku 2023 vyviezlo Rusko 238,3 milióna ton ropy. Tento rok počíta s exportom na úrovni 239,9 milióna ton, čo predstavuje 4,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Navyše, ministerstvo hospodárstva predpokladá, že priemerná cena ruskej ropy určenej na export dosiahne v tomto roku na 70 USD za barel. To je o 5 USD viac, než uvádzalo v predchádzajúcej prognóze z apríla. Odhadovaná cena je omnoho vyššia aj v porovnaní s minulým rokom, keď dosiahla 64,5 USD/barel a už vtedy prekročila cenový strop na úrovni 60 USD/barel, ktorý stanovili západné krajiny v rámci sankcií. Ruská vláda okrem toho revidovala smerom nahor aj cenu exportovaného plynu.



V dôsledku toho ministerstvo predpokladá, že tento rok zaznamená Rusko tržby z vývozu ropy a plynu na úrovni 239,7 miliardy USD (215,89 miliardy eur). To je o 17,4 miliardy USD viac než v predchádzajúcej prognóze a o 13 miliárd viac než vlani.



Rusko okrem toho zlepšilo odhad vývoja príjmov z exportu ropy a plynu aj na budúci rok. Pôvodne počítalo s príjmami na úrovni 226,2 miliardy USD, teraz očakáva, že to bude 236,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1103 USD)