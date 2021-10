Moskva 12. októbra (TASR) - Rusko revidovalo smerom nahor svoju prognózu inflácie v roku 2021 na 7,4 % z 5,8 %. Oznámil to v utorok minister hospodárstva Maxim Rešetnikov. To zvyšuje tlak na centrálnu banku, aby už šiestykrát v tomto roku zvýšila svoje úrokové sadzby na svojom stretnutí na budúci týždeň.



Medziročná miera inflácie v Rusku na konci minulého roka 2020 prekročila 4-percentnú cieľovú hranicu centrálnej banky. Podľa Rešetnikova sa blíži k svojmu vrcholu, ale neočakáva, že by klesla. Hlavným motorom rastu spotrebiteľských cien v Rusku je zdražovanie potravín.



Na začiatku októbra dosiahla medziročná miera inflácie v Rusku takmer 7,5 %, čo je jej najvyššia úroveň od júna 2016. Odkrajuje tak z príjmov domácností, ktoré už zasiahli kríza spojená s pandémiou ochorenia COVID-19 a slabší rubeľ.



Zástupca guvernéra centrálnej banky Alexej Zabotkin uviedol, že banka zvýši úrokové sadzby tak, ako to bude potrebné, aby sa inflácia dostala na 4-percentnú cieľovú hranicu. To signalizuje, že ich zvýši už na stretnutí 22. októbra.



"Predpokladáme, že inflácia je na vrchole, ale neočakávame žiadny výrazný pokles vzhľadom na situáciu s úrodou," uviedol v utorok Rešetnikov.



K 6. októbru Rusko zozbieralo iba 108,4 milióna ton obilia v porovnaní so 125,2 milióna v rovnakom čase v roku 2020.



Ministerstvo hospodárstva zatiaľ ponechalo svoj inflačný cieľ v roku 2022 na úrovni 4 %, dodal Rešetnikov.