Rusko rozširuje pobaltské prístavy, keďže hľadá nové trhy s obilím

Moskva 5. októbra (TASR) - Rusko, popredný svetový vývozca pšenice, rozširuje svoje prístavy v Baltskom mori. Jeho cieľom je zvýšiť do roku 2030 vývoz poľnohospodárskych produktov o 50 % a zároveň znížiť závislosť od tradičných čiernomorských trás. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko, ktoré v sezóne 2023/2024 vyviezlo najmenej 72 miliónov metrických ton obilia, hľadá nové trhy v Latinskej Amerike a Afrike, aby diverzifikovalo svoje tradičné trhy s obilím v severnej Afrike a na Blízkom východe.



V predchádzajúcich desaťročiach sa spoliehalo na svoje čiernomorské prístavy, ale konflikt s Ukrajinou spôsobil, že táto oblasť je riskantná pre lodnú dopravu.



"Minulý rok s rekordnou úrodou ukázal, že nemáme dostatočnú kapacitu," povedala Ksenia Bolomatová, zástupkyňa vedúceho štátom kontrolovaného poľnohospodárskeho konglomerátu OZK, ktorý vlastní niekoľko čiernomorských terminálov.



V uplynulých 18 mesiacoch Rusko uviedlo do prevádzky vo Fínskom zálive dva prístavy, a to Vysockij a Lugaport neďaleko Petrohradu. Z prístavu Vysockij sa prvé obilie vyviezlo v apríli 2023, zatiaľ čo Lugaport začal svoju činnosť v júni tohto roka a začiatkom roka 2025 by mal dosiahnuť kapacitu 7 miliónov ton. Tieto dva prístavy budú schopné zvládnuť až 15 miliónov ton poľnohospodárskych exportov ročne. To by predstavovalo štvrtinu z odhadovaného exportu 60 miliónov ton ruského obilia v sezóne 2024/2025.



Prezident Vladimir Putin stanovil cieľ zvýšiť export poľnohospodárskych produktov o 50 % do roku 2030 ako súčasť stratégie na upevnenie pozície krajiny ako poľnohospodárskej superveľmoci spolu s Brazíliou, USA a Čínou.



Rusko sa v uplynulom desaťročí stalo najväčším svetovým exportérom pšenice, kukurice, jačmeňa a hrachu. Ale ďalší rast môže byť obmedzený pre nedostatok prepravnej kapacity.



Mnohé ruské prístavy už preto oznámili plány na zvýšenie kapacity. Očakáva sa, že terminály v Baltskom mori sa budú rozširovať rýchlejšie, keďže v tejto oblasti neboli zatiaľ zaznamenané žiadne veľké problémy. Až 96 % pobrežia patrí totiž členom NATO. Na druhej strane, útoky na lode v Čiernom mori pribúdajú.



Prístavy v Baltskom mori naložili v minulej sezóne 1,5 milióna ton obilia, čo je trojnásobný nárast oproti predchádzajúcej sezóne, ale stále len 2,4 % z celkového ruského exportu, podľa výpočtov agentúry Reuters na základe verejne dostupných údajov.