Rusko ruší požiadavku platiť za plyn v sankcionovanej banke

Moskva 6. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zmenil postup pre zahraničných odberateľov pri platbe za ruský plyn. To zmiernilo obavy, že americké sankcie uvalené na Gazprombank povedú k zastaveniu dodávok ruského plynu do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V dekréte, ktorý Putin podpísal vo štvrtok (5. 12.) večer, zrušil požiadavku platiť za ruský plyn priamo cez Gazprombank. O niekoľko hodín neskôr banka objasnila, že zostáva jedinou autorizovanou bankou pre platby, ale zahraniční kupujúci môžu použiť iné finančné inštitúcie na konverziu peňazí na ruble pred ich prevodom.



Platby prostredníctvom tretích strán predtým neboli možné. Dovozcovia ruského plynu zo strednej Európy tak budú môcť uhradiť svoje účty napriek najnovším obmedzeniam.



Platobný systém však stále zostáva zložitý. Kupujúci budú musieť nájsť banky, ktoré sú ochotné a schopné vymeniť zahraničné meny za ruble a uskutočniť prevody do Gazprombank.



USA minulý mesiac uvalili sankcie na ruskú banku, keď zintenzívnili svoje úsilie potrestať Moskvu za vojnu na Ukrajine. Tento krok zvýšil riziko prerušenia zostávajúcich európskych tokov plynu z Ruska, čo vyvolalo obavy o energetickú bezpečnosť.



Od roku 2022 Putin požaduje, aby sa platby plynárenskému gigantu Gazprom uskutočňovali v rubľoch a cez účty v Gazprombank.



Ďalšou možnosťou, ktorú umožňuje štvrtkový výnos, je podľa bývalého slovenského ministra hospodárstva a energetického experta Karla Hirmana dosiahnuť dohody medzi zúčastnenými partnermi. "V prípade Slovenska by to mohlo znamenať, že SPP, Eustream a Gazprom by si navzájom započítali svoje platby," povedal. "Napríklad SPP by neplatil spoločnosti Gazprom Export za plyn, ale namiesto toho by SPP zaplatil Eustreamu za tranzit plynu v mene Gazprom Export," vysvetlil Hirman.



SPP, ktorý je najväčším slovenským dodávateľom energií, uviedol, že bude aj naďalej postupovať v súlade s podmienkami platných obchodných zmlúv a že prípadné zmeny budú analyzované z hľadiska ich vplyvu na zmluvné vzťahy.



Nezdá sa však, že by sa všetky relevantné zainteresované strany zbavili svojich obáv. Turecko napríklad stále žiada o výnimku z amerických sankcií v prípade platieb za plyn Gazprombanke, povedal v piatok ráno minister energetiky Alparslan Bayraktar.



Bloomberg pripomína, že Európa sa už pred týmito najnovšími udalosťami pripravovala na potenciálne ukončenie tokov ruského plynu cez Ukrajinu. Dohoda o jeho tranzite medzi Moskvou a Kyjevom vyprší totiž na konci roka a iná alternatíva je v nedohľadne. Tým by sa uzavrela jedna z dvoch zostávajúcich trás plynovodov do Európy, ktorá by sa tak stala zraniteľnejšou voči prudkému nárastu dopytu.