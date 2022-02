Peking/Moskva 4. februára (TASR) - Rusko sa dohodlo s Čínou na novom 30-ročnom kontrakte na dodávky plynu cez nový plynovod. Platby za plyn sa budú uhrádzať v eurách. Nová dohoda posilňuje energetickú alianciu Moskvy s Pekingom v situácii, keď rastie napätie v jej vzťahoch so Západom pre Ukrajinu.



Gazprom, ktorý má monopol na vývoz ruského plynu cez plynovody, sa dohodol s čínskym štátnym energetickým koncernom CNPC na dodávkach v objeme 10 miliárd kubických metrov (m3) ročne, uviedol ruský koncern a pekinský zdroj z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prvé dodávky cez nový plynovod, ktorý spojí východ Ruska s Čínou, by sa mali spustiť o dva až tri roky, uviedol pekinský zdroj. Dohodu neskôr potvrdil aj Gazprom.



Ohlásenie nového kontraktu na dodávku plynu do Číny podporilo ruský rubeľ, ktorý sa posilnil približne o 1 % na 76,88 RUB/USD. Minulý týždeň sa rubeľ oslabil na 15-mesačné minimum 80,4125 RUB/USD.



Rusko už posiela plyn do Číny cez plynovod Power of Siberia (Sila Sibíri), ktorý bol spustený v roku 2019, rovnako ako prostredníctvom dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG). V roku 2021 dodalo Číne 16,5 miliardy m3 plynu. Sieť Power of Siberia nie je napojená na plynovody, cez ktoré prúdi ruský plyn do Európy. Rusko chce podľa plánov, ktoré ohlásilo už dávnejšie, do Číny do roku 2025 dodávať cez plynovody 38 miliárd m3 plynu.