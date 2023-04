Moskva 12. apríla (TASR) - Rusko sa uchyľuje k nekalým praktikám pri predaji ropy a ropných produktov kupujúcim, ktorí sa obávajú porušenia sankcií Západu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Európska únia (EÚ) začiatkom februára zakázala dovoz ruskej nafty. K sankciám sa pridala aj skupina G7. To viedlo predajcov v Rusku k opatreniam, ako je označenie paliva za benzín alebo neuvádzanie miesta určenia nákladu, podľa zdrojov oboznámených s touto záležitosťou a spoločností FGE a Kpler.



Často sa teraz stáva, že nie je jasne uvedené miesto, kam smeruje ruská nafta, odkedy ju jej hlavní odberatelia Južná Kórea a Európa nemôžu odoberať priamo. Umiestniť ruskú naftu môže byť ťažšie ako ropu, uviedla FGE.



Nedostatok kupcov, ktorí môžu absorbovať veľké objemy nafty, ešte zhoršil problém Ruska. Čína a India jej síce odoberajú viac, avšak obe majú dostatok domácich zásob, zatiaľ čo Južná Kórea, kľúčový spotrebiteľ pred vojnou na Ukrajine, sa po sankciách vyhýba priamemu dovozu. Len Brazília je pre Rusko zriedkavým svetlým bodom. Podľa údajov Refinitiv, dodávky nafty z prístavov kontrolovaných Ruskom do Brazílie dosiahli v prvých troch mesiacoch tohto roka celkovo 663.000 ton. Na porovnanie, za celý rok 2022 dosiahli len 74.000 ton. Je však otázne, či krajina dokáže udržať takéto toky aj počas nasledujúcich mesiacov.



Pred sankciami takmer neexistovalo, aby náklad nafty nemal miesto určenia, avšak v marci sa to týkalo takmer štvrtiny ruského vývozu, ukazujú údaje spoločnosti Kpler.



Experti sa domnievajú, že Rusko bude mať aj naďalej problémy s hľadaním kupcov nafty, pričom väčšina jej dodávok bude zúčtovaná až v nasledujúcom štvrťroku. To prinúti ruské rafinérie znížiť export aj prevádzku.



Podľa FGE možno bude potrebné rozšíriť aj zľavy na ruskú naftu pre riziko, ktoré kupujúci podstupujú.



Kľúčové pre mnohé ruské ropné produkty bolo opatrenie známe ako redokumentácia alebo zmiešavanie s neruskými palivami v centrách obchodovania, ako sú Singapur či Spojené arabské emiráty (SAE). Tieto praktiky nabrali na obrátkach od prijatia sankcií a nevykazujú žiadne známky zmiernenia.



Objemy nafty naloženej v Rusku a signalizujúce ako smer Singapur sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer štvornásobne zvýšili na približne 164.000 ton. Náklad signalizujúci SAE vyskočil z nuly na 156.000 ton, uviedla spoločnosť Kpler.



Niektorí kupci v severnej Ázii však naznačili neochotu prevziať predokumentovaný náklad, ktorý sa podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou zvyčajne ponúka za cenu nižšiu o 10 až 20 USD na tonu ako neruské palivo.



Existujú náznaky, že sankcie zasahujú príjmy Ruska z energií. Podľa predbežných údajov centrálnej banky sa prebytok bežného účtu krajiny v minulom štvrťroku medziročne znížil o viac ako 51 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0905 USD)