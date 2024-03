Rusko sa v 2. štvrťroku zameria na redukciu ťažby ropy

Moskva 29. marca (TASR) - Rusko sa v druhom štvrťroku tohto roka zameria na zníženie ťažby ropy namiesto obmedzenia jej vývozu. Oznámil to v piatok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Začiatkom tohto mesiaca Rusko oznámilo, že v druhom štvrťroku v koordinácii s niektorými členmi zoskupenia producentských krajín OPEC+ zníži svoju ťažbu a vývoz ropy o ďalších 471.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ruské ropné spoločnosti znížia ťažbu úmerne svojmu podielu na celkovej produkcii ropy v krajine, dodal Novak.



Škrty v exporte sa budú podľa neho postupne zmierňovať. V apríli tak Rusko zníži ťažbu o ďalších 350.000 barelov denne (bpd), pričom export sa zníži o 121.000 bpd. V máji sa ťažba dodatočne zredukuje o 400.000 bpd a vývoz o 71.000 bpd. V júni sa všetky škrty budú týkať už len ťažby.



Druhý najväčší svetový vývozca ropy v prvom štvrťroku nad rámec svojho predchádzajúceho záväzku obmedziť ťažbu spolu s ostatnými členmi OPEC+ znížil vývoz ropy a pohonných látok spolu o 500.000 bpd. Podľa banky JP Morgan, ak Rusko zavedie sľúbené škrty, produkcia ropy v krajine by mala do júna klesnúť na 9 miliónov bpd, čím by sa dostala na úroveň Saudskej Arábie. Rusko v súčasnosti produkuje približne 9,5 milióna bpd.