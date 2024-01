Peking 21. januára (TASR) - Rusko sa v minulom roku stalo najväčším dodávateľom ropy do Číny, a to aj napriek západným sankciám. TASR o tom informuje na základe správy agentúr APA a Reuters.



Rusko v roku 2023 vyviezlo do Číny rekordných 107,02 milióna ton ropy, uviedol v sobotu (20. 1.) čínsky colný úrad. To zodpovedá 2,14 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Import z Ruska tak výrazne prekonal dovoz z krajín, ako sú Saudská Arábia a Irak.



Čínske rafinérie využívajú na prepravu a poistenie ruskej ropy sprostredkovateľov, aby neporušili západné sankcie. Kupujúci tiež využívajú teritoriálne vody Malajzie ako prekladisko pre sankcionované náklady z Iránu a Venezuely. Dovoz označený ako pochádzajúci z Malajzie v minulom roku vyskočil o 53,7 %.



Ruská ropa, ktorej sa mnohí medzinárodní kupujúci vyhýbajú, sa počas väčšiny minulého roka obchodovala s výraznými zľavami v porovnaní s inými referenčnými druhmi ropy. Dôvodom boli západné sankcie v súvislosti s inváziou Kremľa na Ukrajinu v roku 2022. Západ totiž zaviedol cenový strop na ruskú ropu.



Dovoz zo Saudskej Arábie, ktorá bola predtým najväčším dodávateľom ropy do Číny, v minulom roku klesol o 1,8 % na 85,96 milióna ton.