Rusko sa vo februári stalo najdôležitejším dodávateľom plynu pre Čínu

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruská štátom vlastnená energetická spoločnosť Gazprom sa stala najdôležitejším dodávateľom plynu cez potrubia pre Čínu. Vo februári tam podnik vyviezol 2,5 miliardy metrov kubických plynu prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje čínskej colnej správy.



Turkménsko, ktoré bolo dlhé roky najväčším dodávateľom plynu cez potrubia pre Čínu, do krajiny v rovnakom mesiaci vyviezlo len 2,4 miliardy metrov kubických suroviny.



Ruské vedenie sa začalo hospodársky orientovať viac na východ z dôvodu rastúceho napätia vo vzťahoch so Západom, ktoré sa prudko zhoršili po tom, ako Moskva pred desiatimi rokmi obsadila ukrajinský polostrov Krym. Po vypuknutí priameho vojenského konfliktu s Ukrajinou sa tento trend ešte zintenzívnil. Na rozdiel od západných štátov Peking ruskú agresiu neodsúdil a voči Moskve nezaviedol žiadne sankcie.



Plynovod Sila Sibíri, ktorý uviedol Gazprom do prevádzky v roku 2019, môže podľa údajov spoločnosti prepraviť ročne 38 miliárd metrov kubických suroviny.