Rusko spochybňuje objem kontaminovanej ropy dodanej do Európy

Objemy znečistenej ruskej ropy, ktorá bola poslaná do Európy, sú podstatne menšie, než tvrdia Bielorusko a Poľsko, tvrdí ruský ropovodný monopol Transnefť.

Moskva 30. mája (TASR) - Rusko spochybňuje, že objem kontaminovanej ropy dodanej do Európy, bol taký veľký, ako uvádzajú mediálne správy.



Objemy znečistenej ruskej ropy, ktorá bola poslaná do Európy, sú podstatne menšie, než tvrdia Bielorusko a Poľsko, tvrdí ruský ropovodný monopol Transnefť. Podľa viceprezidenta Transnefti Sergeja Andronova približne 3 milióny ton ropy boli znečistené organickými chloridmi a nie 5 miliónov ton, ako odhaduje Bielorusko.



Andronov v rozhovore pre denník Kommersant uviedol, že približne 690.000 ton kontaminovanej ropy bolo poslaných do Poľska a Nemecka, čo je výrazne pod odhadmi Poľska, ktoré pre obe krajiny vychádza z predpokladu na úrovni minimálne 1,1 milióna ton.



Kontaminovaná ropa sa ropovodom Družba dostala aj na Slovensko, taktiež smerovala do Bieloruska, Česka, Nemecka, Maďarska, Poľska a na Ukrajinu. Export ropy cez Družbu sa z tohto dôvodu zastavil 25. apríla.



Transnefť dala jasne najavo, že odškodní len ruských producentov a blízke ropovodné firmy a že západní odberatelia majú žiadať odškodnenie od ruských dodávateľov.



"Spoločne s ministerstvom energetiky sme sa zaoberali otázkou potenciálneho odškodnenia ruských dodávateľov ropy. Takmer všetci ruskí dodávatelia súhlasili s návrhom," povedal Andronov bez uvedenia detailov. Ruskí predstavitelia a západní odberatelia sa majú stretnúť v Moskve v pondelok (3. 6.), aby diskutovali o záležitosti.