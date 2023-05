Rusko spracováva menej ropy na domácom trhu, ale veľa vyváža

Moskva 23. mája (TASR) - Ruské rafinérie spracovali v máji menej ropy, ale dôvodom boli sezónne údržbárske práce. Pokles dodávok na domácom trhu bol zároveň príliš malý na to, aby poskytol konkrétny dôkaz, že krajina naplno zaviedla sľúbené zníženie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Rusko totiž vo februári uviedlo, že od marca zníži ťažbu ropy o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne oproti februárovým úrovniam, aby podporilo ceny ropy. Podpredseda vlády Alexander Novak tvrdí, tento cieľ bol v máji dosiahnutý.



Ale vzhľadom na to, že Moskva utajuje štatistiky, je ťažké posúdiť skutočnú úroveň produkcie. Navyše, prudký rast vývozu ropy z ruských prístavov tieto tvrdenia spochybňuje. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) minulý týždeň odhadla, že skutočné zníženie produkcie nedosiahlo ani polovicu sľúbených obmedzení.



Ruské rafinérie znížili od 1. do 17. mája priemernú dennú produkciu na 5,34 milióna barelov, tvrdí zdroj oboznámený s údajmi, ktorý nechcel byť menovaný. To je pokles približne o 372.000 barelov denne oproti februárovým úrovniam, ukazujú výpočty Bloombergu.



Zdá sa však, že ruskí producenti vyvážajú objemy ropy, ktoré sa nespracúvajú na domácom trhu, do zahraničia. Podľa údajov o sledovaní tankerov, bol priemerný vývoz ropy po mori v máji o 400.000 barelov denne vyšší ako vo februári. Na druhej strane sa zdá, že Rusko vyváža menej ropy cez ropovody.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) odhaduje, že dodávky ruskej ropy do Európy cez ropovod Družba a do Číny cez Espo v marci klesli oproti februáru dokopy o 60.000 barelov denne. Ak by dodávky cez ropovody v máji zostali na rovnakej úrovni, bilancia medzi exportom a domácim spracovaním naznačuje tento mesiac zatiaľ čistý pokles produkcie o 30.000 barelov denne, ukazujú výpočty Bloomberg.



Výpočty nezohľadňujú dodávky ruskej ropy do Číny cez Kazachstan na základe dlhodobých kontraktov, ako aj dodávky ropovodmi a po železnici do susedných krajín, najmä do Bieloruska.



Je možné, že ruská produkcia mohla byť nižšia, ak by sa na export po mori využili aj zásoby z ropných polí, rafinérií či nádrží v prístavoch. Podľa odhadu Rystad Energy mohli ruskí producenti stiahnuť zo zásob približne 400.000 barelov v apríli a ďalších 200.000 barelov denne v máji, aby udržali tok ropy z prístavov na úrovni 3,7 milióna barelov denne.



Rusko pritom nezverejňuje ani svoje štatistiky o skladovaní ropy.