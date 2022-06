Rusko sprísňuje dodávky plynu do EÚ,odmieta väčší tranzit cez Ukrajinu

Moskva 20. júna (TASR) - Rusko opäť sprísnilo svoju kontrolu nad dodávkami zemného plynu do Európy. Odmietlo totiž ponuku Ukrajiny na rezerváciu väčšej tranzitnej kapacity cez jej územie, aby tým kompenzovalo znížené toky cez kľúčový plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ruský štátny energetický gigant Gazprom sa rozhodol nerezervovať si pri pondelkovej aukcii dodatočný priestor na prepravu plynu do Európy v júli cez ukrajinské plynovody. Ukázali to výsledky rezervácie, ktoré sú ďalším signálom, že dodávky komodity môžu zostať obmedzené aj niekoľko týždňov po tom, čo Moskva zredukovala transport cez Nord Stream 1, svoj najväčší plynovod do Európskej únie (EÚ), len na 40 % jeho kapacity.



Zníženie dodávok spôsobilo prudký nárast cien plynu, čím sa zvýšil tlak na členské štáty EÚ, ktoré už bojujú s prudko stúpajúcou infláciou. Nemecko označilo ruské škrty v dodávkach za "politicky motivované", a nie za technické problémy, ako tvrdí Gazprom.



Situácia s dodávkami plynu sa na budúci mesiac môže ešte zhoršiť, keďže na plynovode Nord Stream 1 je naplánovaná úplná odstávka na niekoľko dní z dôvodu každoročných údržbárskych prác.



Ukrajina pri mnohých príležitostiach vyzvala Gazprom, aby zvýšil toky plynu cez hraničný tranzitný bod Sudža do Európy. Ruská spoločnosť si stále môže rezervovať ďalší priestor cez Sudžu prostredníctvom denných kapacitných aukcií, čo je možnosť, ktorú tento mesiac zatiaľ nevyužila.



Ďalší vstupný bod medzi krajinami, stanicu Sochranovka, vyradila ukrajinská distribučná sieť minulý mesiac z prevádzky počas bojov vo východnej časti krajiny.



Gazprom môže dodávať 77,2 milióna kubických metrov (m3) plynu cez Sudžu na základe tranzitnej zmluvy s Ukrajinou, ale udržiava toky na úrovni približne 42 miliónov m3. Na aukcii v pondelok, prvej mesačnej aukcii na Ukrajine od februárovej invázie, Kyjev ponúkol na júl ďalších 15 miliónov m3 denne kapacity na tejto trase.



Extra objemy cez Sudžu by mohli nahradiť časť stratenej kapacity Nord Stream 1.