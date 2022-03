Rusko stále spláca dlh, zaplatilo ďalšie úroky z dolárového dlhopisu

Moskva 22. marca (TASR) - Rusko zaplatilo ďalší dlh a zatiaľ stále plní svoje záväzky voči zahraničným veriteľom. Najnovšie splatilo úroky z trojmiliardového dolárového dlhopisu splatného v roku 2029, a to vo výške 66 miliónov USD (59,87 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy serveru Business Insider, ktorý sa odvolal na zdroj oboznámený s transakciou. Podľa zdroja platbu spracovala banka JPMorgan.



Minulý týždeň Rusko zaplatilo úroky z dolárových dlhopisov vo výške 117 miliónov USD. Bol to prvý test splácania zahraničného dlhu Ruskom od uvalenia sankcií. Trhy však očakávali, že Moskva bude mať problém so splatením ďalších záväzkov, keďže tvrdé sankcie za inváziu na Ukrajinu krajine komplikujú financovanie dlhu. Ako však uviedol Business Insider, zdroj informoval, že JPMorgan platbu v pondelok (21. 3.) spracovala. Zároveň dodal, že platba bola zrealizovaná v dolároch, čo načas zmierni obavy ďalších držiteľov dlhopisov, že Rusko bude svoj dlh splácať v rubľoch.



Pred platbami v ruskej mene varoval už pred niekoľkými dňami ruský minister financií Anton Siluanov. Povedal, že sankcie odrezali krajinu zhruba od polovice devízových rezerv v celkovej hodnote 640 miliárd USD.



Náročné obdobie však Moskvu ešte len čaká. Do konca tohto roka musí zaplatiť ďalších 4,5 miliardy USD, pričom do konca marca 549 miliónov USD. Kritickým dňom bude 4. apríl, keď bude splatný dlhopis v hodnote dve miliardy USD.



(1 EUR = 1,1024 USD)