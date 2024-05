Rusko využije zákaz vývozu palív na reguláciu ponuky a dopytu

Moskva 24. mája (TASR) - Rusko v budúcnosti opäť využije zákaz vývozu palív ako spôsob regulácie ponuky a dopytu, ale zatiaľ je domáci trh dobre zásobený. Uviedol to v piatok podpredseda vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko tento týždeň pozastavilo zákaz vývozu benzínu, ktorý zaviedlo 1. marca. Cieľom bolo predísť nedostatku paliva a zastaviť rast jeho cien po náletoch ukrajinských dronov na ruské rafinérie, ktoré viedli k technickým výpadkom.



Podľa Novaka zákaz fungoval tak, ako mal. "Toto je normálny nástroj a bude sa používať aj v budúcnosti. Vždy máme možnosť regulovať takúto situáciu," citoval Novaka na sociálnej sieti Telegram redaktor ruskej televízie.



Novak uviedol tiež, že mechanizmus je analogický s mechanizmom, ktorý používa aliancia ropných producentov OPEC+, s tým, že v tomto prípade úlohou Ruska nie je znižovať produkciu a spracovanie ropy, ale regulovať domáci trh a vybalansovať ho prostredníctvom exportu.



Zákaz vývozu benzínu je pozastavený do 30. júna, ale obmedzenia budú opäť platiť od 1. júla do 31. augusta.



Pozastavenie zákazu povedie k väčšiemu využitiu rafinérií a vyššiemu exportu, čo prinesie dodatočné príjmy v cudzej mene, vyhlásil podpredseda ruskej vlády.



Na otázku reportéra, či existuje riziko opätovného rastu cien benzínu na domácom trhu, Novak odvetil, že aktuálne neexistujú žiadne hrozby. Ale v prípade potreby, môže vláda opäť prijať akékoľvek rozhodnutie, aby zabezpečila na 100 % domáci trh potrebnými ropnými produktmi.