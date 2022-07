Rusko: Status plynovej turbíny pre Nord Stream 1 je stále nejasný

Moskva 26. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Moskva stále nedostala riadne vysvetlenie o postavení turbíny z plynovodu Nord Stream 1, ktorú nemecká spoločnosť Siemens Energy poslala na opravu do Kanady. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už predtým uviedol, že turbína ešte stále nedorazila, ale Moskva dúfa, že bude nainštalovaná "čo najskôr".



Ruský štátny plynárenský gigant Gazprom v pondelok (25. 7.) oznámil, že dostal dokumentáciu o turbíne, no niektoré problémy a riziká pretrvávajú.



V piatok 22. júla pritom Gazprom tvrdil, že mu chýba potrebná dokumentácia od spoločnosti Siemens Energy, ktorá potvrdzuje výnimku zo sankcií Európskej únie (EÚ) a Kanady na vrátenie turbíny do kompresorovej stanice Portovaja.



Rusko v júni znížilo dodávky plynu cez Nord Stream 1 do Nemecka na 40 % kapacity potrubia a odôvodnilo to práve meškaním návratu turbíny. V pondelok Gapzrom povedal, že toky sa od stredy (27. 7.) znížia ešte viac, na polovicu, teda len na 20 %, pretože je potrebné zastaviť ďalšiu turbínu.



Nemecko odmieta tvrdenie Ruska, že chýbajúca turbína bola dôvodom redukcie dodávok cez Nord Stream 1, a obvinilo Moskvu, že využíva toky plynu ako politickú zbraň. Berlín pripomenul, že spomínaná turbína sa mala začať používať až v septembri.