Rusko tento rok vykáže rozpočtový prebytok, uviedol Putin

Vladivostok 7. septembra (TASR) - Rusko vykáže v tomto roku rozpočtový prebytok. Vyhlásil to v stredu prezident Vladimir Putin, pričom predpovedal ekonomike tento rok oveľa menší pokles, než sa pôvodne predpokladalo, keďže Rusko už podľa neho prekonalo "vrchol" ekonomických problémov spôsobených sankciami Západu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Putin očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska v tomto roku zníži o približne 2 %. To je optimistickejší odhad ako v prípade ministerstva hospodárstva a dvoch najväčších ruských bánk.



Konkrétne, ruský minister hospodárstva Maxim Rešetnikov v utorok (6. 9.) uviedol, že HDP klesne v tomto roku o 2,9 %, čo je menej, ako sa pôvodne predpokladalo a najväčší veritelia Sberbank a VTB predpokladajú jeho pokles o 4,5 %, respektíve o 4 %.



Ruská centrálna banka predpovedá ekonomike za celý rok 2022 pokles medzi 4 až 6 %, a potom ďalšiu kontrakciu o 1 až 4 % v roku 2023, predtým ako sa v roku 2024 opäť vráti k rastu.



Faktom však je, že Rusko je na tom lepšie, ako sa očakávalo, keď sa analyzuje účinok sankcií uvalených na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.



"Naše štátne financie sú stabilizované. Chcel by som poznamenať, že tohtoročný rozpočet bude realizovaný s prebytkom takmer pol bilióna rubľov, niekde okolo 485 miliárd RUB (7,93 miliardy USD; 7,99 miliardy eur)," tvrdil.



Putin poznamenal, že rozpočtové výdavky vzrástli o 20 % v porovnaní s minuloročnou úrovňou, čo podľa neho určite bude mať vplyv na ekonomiku.



"Naši experti sa domnievajú, že vrchol najťažšej situácie v našej krajine sa pominul. Vláda dokázala zabrániť negatívnemu zvratu udalostí vďaka efektívnym, dynamickým a kalibrovaným opatreniam," uviedol Putin a poukázal na zlepšujúce sa ekonomické ukazovatele vrátane "najnižšej miery nezamestnanosti na úrovni 3,9 % a spomaľovania inflácie".



Strmý pád ruskej ekonomiky sa možno podarilo odvrátiť (ministerstvo hospodárstva v istom bode predpovedalo, že HDP sa tento rok zníži o viac ako 12 %, čím prekročí pokles produkcie zaznamenaný po rozpade Sovietskeho zväzu a počas finančnej krízy v roku 1998), ale mnohí Rusi zápasia s ťažkosťami.



Spotrebiteľské ceny tento rok prudko vzrástli. Miera inflácie v krajine v apríli vyletela na najvyššiu úroveň za dve desaťročia. Odvtedy sa rast cien trochu spomalil, ale zostáva vysoký, v júli dosiahol 15,1 %. Prieskum štátnej agentúry VTsIOM ukázal, že 64 % ľudí v Rusku nemalo k polovici februára žiadne úspory.



Putin, napriek tvrdeniu, že Rusko sa vyrovnáva s tým, čo nazval "ekonomickou, finančnou a technologickou agresiou Západu", pripustil problémy.



"Samozrejme, vidíme problémy vo viacerých odvetviach a regiónoch, v niektorých podnikoch v krajine, najmä v tých, ktoré boli závislé od dodávok z Európy alebo tam dodávali svoje produkty," skonštatoval.



"Rast cien stále predstavuje určitú hrozbu, pretože to ovplyvňuje životnú úroveň a ekonomiku ako celok," priznal Putin. Upozornil tiež, že "Rusko je možno jedinou krajinou, ktorá je schopná byť sebestačná, pokiaľ ide o prírodné zdroje, zatiaľ čo v Európe jedno po druhom miznú pracovné miesta a firmy."



(1 EUR = 0,9928 USD)