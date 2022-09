Rusko tlačí na Nemecko, aby otvorilo plynovod Nord Stream 2

Moskva/Berlín 12. septembra (TASR) - Rusko sa zastavením dodávok do Nemecka cez Nord Stream 1 snaží Berlín donútiť, aby otvoril plynovod Nord Stream 2. Ten je síce postavený, ale nikdy sa nedostal do prevádzky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ruský veľvyslanec v Berlíne Sergej Nečajev ponúkol Nemecku, že vzhľadom na údajne technicky nevyhovujúci stav plynovodu Nord Stream 1 by sa dodávky mohli realizovať cez Nord Stream 2. Plynovod "je pripravený na použitie, je naplnený plynom, plní všetky požiadavky a hotové sú aj technické previerky", uviedol Nečajev v rozhovore pre ruský denník Izvestija. Na jeho spustenie je podľa veľvyslanca potrebná len politická vôľa v Berlíne.



Nečajev tiež za aktuálnych podmienok vylúčil obnovenie dodávok cez Nord Stream 1. Ruský koncern Gazprom dodávky cez plynovod už úplne zastavil. Svoje rozhodnutie zdôvodnil technickými problémami, ktoré sa údajne pre sankcie nedajú odstrániť.



Aj ruský prezident Vladimir Putin už spomínal spustenie plynovodu Nord Stream 2 ako náhradu za Nord Stream 1.



Nemecká vláda považuje zastavenie dodávok cez Nord Stream 1 za nátlakovú hru Moskvy na dosiahnutie jej politických cieľov, medzi ktoré patrí spustenie plynovodu Nord Stream 2 a zmiernenie sankcií prijatých pre vojnu na Ukrajine.



Spolková vláda vo februári tesne pred ruským útokom na Ukrajinu pozastavila schvaľovacie konanie pre Nord Stream 2.