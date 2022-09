Rusko tvrdí, že jeho ekonomika klesne menej, ako sa predpokladalo

Moskva 21. septembra (TASR) - Ruská ekonomika tento rok klesne menej, ako sa pôvodne predpokladalo po zavedení sankcií Západu, a v roku 2024 sa vráti k rastu vďaka domácemu dopytu a investíciám. Vyhlásil to v stredu minister pre hospodársky rozvoj Maxim Rešetnikov v hornej komore parlamentu. TASR správu prevzala z AFP.



Rešetnikov v parlamente povedal, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska tento rok zníži o 2,9 % namiesto o 4 % v predchádzajúcej prognóze.



Na ilustráciu, Medzinárodný menový fond predpovedá tento rok v Rusku pokles HDP o 6 %.



Ruskou ekonomikou otriasla séria bezprecedentných západných sankcií za konflikt na Ukrajine. Podľa Rešetnikova v budúcom roku sa HDP krajiny zníži o 0,8 % pre pokles exportu. V roku 2024 však už vzrastie o 2,6 % vďaka "zvýšeniu domáceho dopytu, úrovne spotreby a investícií".



"Presmerovanie vývozu ruskej ropy a plynu smerom k neutrálnym krajinám pomôže podporiť ekonomickú aktivitu do rokov 2024 - 2025," dodal minister.



Rešetnikov to povedal v parlamente niekoľko hodín po tom, ako prezident Vladimir Putin nariadil čiastočnú vojenskú mobilizáciu v Rusku. Eskalácia ruskej ofenzívy na Ukrajine by pritom mohla mať vplyv na ekonomiku.