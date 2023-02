Rusko tvrdí, že vývoz jeho plynu sa v roku 2022 znížil,pri rope stúpol

Moskva 13. februára (TASR) - Rusko v pondelok uviedlo, že vývoz jeho plynu sa v roku 2022 znížil o 25 % po tom, ako konflikt na Ukrajine otriasol vzťahmi Moskvy s kľúčovými odberateľmi v Európe. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podpredseda vlády Alexander Novak pripísal pokles exportu plynu "odmietnutiu európskych krajín nakupovať ruský plyn, ako aj sabotáži na plynovodoch Nord Stream 1 a Nord Stream 2".



Novak pre špecializovaný časopis Energy Policy ďalej uviedol, že vývoz ruskej ropy sa vlani zvýšil o 7,6 %.



Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol však v januári na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose poznamenal, že Rusko prehrá svoju energetickú vojnu so Západom, keďže nákupy ruskej ropy Čínou a Indiou pravdepodobne nevyrovnajú pokles jej dodávok do Európy.



"Európa má veľké ekonomické problémy, ale pre Rusko bola Európa veľmi, veľmi dôležitým klientom," vyhlásil.



A zároveň nezávislá analýza Centra pre výskum energie a čistého vzduchu minulý mesiac ukázala, že príjmy Moskvy z vývozu fosílnych palív v decembri klesli, čo výrazne obmedzilo schopnosť prezidenta Vladimira Putina financovať vojnu na Ukrajine.



Správa fínskeho think-tanku zistila, že prvý mesiac zákazu Európskej únie (EÚ) na dovoz ruskej ropy po mori a zavedenia cenového stropu na ruskú ropu spolu so skupinou G7 stál Moskvu odhadom 160 miliónov eur denne.



Podľa think-tanku opatrenia Západu sú vo veľkej miere zodpovedné za pokles príjmov Ruska z vývozu fosílnych palív v poslednom mesiaci roku 2022 o 17 %.