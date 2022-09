Rusko tvrdí, že za európskou krízou dodávok plynu stoja USA

Vladivostok 6. septembra (TASR) - Európsku krízu dodávok plynu vyvolali Spojené štáty tým, že prinútili európskych lídrov k "samovražednému" kroku prerušenia hospodárskej a energetickej spolupráce s Moskvou. Vyhlásilo to v utorok ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európa čelí najhoršej kríze dodávok plynu v histórii. Ceny energií prudko stúpajú a nemeckí dovozcovia dokonca diskutujú o možnom prídelovom systéme v najväčšej ekonomike Európskej únie (EÚ) po tom, ako Rusko znížilo toky plynu do Európy.



Na otázku, čo sa musí stať, aby plynovod Nord Stream 1 opäť začal fungovať, hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová agentúre Reuters povedala, že kladie otázky, na ktoré poznajú odpoveď aj deti - "tí, ktorí s tým začali, to musia ukončiť".



Uviedla pritom, že USA sa už dlho snažia prerušiť energetické väzby medzi Ruskom a veľkými európskymi mocnosťami, ako je Nemecko, hoci Moskva bola spoľahlivým dodávateľom energií už od sovietskych čias.



"Dominancia Washingtonu prevládla," povedala Zacharovová na okraj Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku. "V Európskej únii (EÚ) sa dostali k moci politické sily, ktoré hrajú úlohu provokatérov."



"Je to absolútna samovražda, ale zdá sa, že si tým budú musieť prejsť," dodala.



USA a EÚ obvinili Rusko z energetického vydierania po tom, ako Moskva znížila dodávky plynu európskym zákazníkom. Rusko argumentuje, že dôvodom sú technické problémy na kompresorovej stanici a ich náprave bránia sankcie.



Aj Kremeľ tvrdí, že Západ odštartoval energetickú krízu uvalením najprísnejších sankcií v modernej histórii, čo je podľa prezidenta Vladimira Putina krok podobný vyhláseniu ekonomickej vojny.