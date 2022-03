Rusko tvrdí, že zaplatilo kupón z dlhopisu v hodnote 102 miliónov USD

Moskva 29. marca (TASR) - Ruské ministerstvo financií v utorok uviedlo, že vyplatilo kupón z ruského dlhu denominovaného v eurách, ktorý je splatný v roku 2035. Ide o tretiu výplatu kupónov z ruských dlhopisov po zavedení bezprecedentných západných sankcií, ktoré vyvolávajú pochybnosti o schopnosti Moskvy splácať dlhy v cudzej mene.



Ministerstvo oznámilo, že 102 miliónov USD (93,01 milióna eur) na výplatu kupónu z eurobondu nasmerovalo do ruského Národného zúčtovacieho depozitára (NSD).



"Ruské ministerstvo financií si v plnej miere splnilo svoje záväzky týkajúce sa obsluhy cenných papierov Ruskej federácie v súlade s programom eurobondov," uviedlo ministerstvo.



Nepovedalo však, či bola platba odoslaná do Euroclear alebo zahraničným držiteľom eurobondov.



Podľa programu eurobondov sa vyrovnanie s investormi uskutočňuje prostredníctvom NSD a Euroclear. A ak z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť Ruská federácia, sa platby nemôžu realizovať v amerických dolároch, môže vyrovnať svoje záväzky v eurách, librách, švajčiarskych frankoch alebo ruských rubľoch.



Euroclear ani NSD zatiaľ na žiadosť o komentár nereagovali.



Začiatkom marca Rusko vyplatilo kupóny v hodnote 117 miliónov USD a 66 miliónov USD za dva štátne dlhopisy. Celkovo by malo v tomto roku splatiť kupóny zo zahraničného dlhu vo výške 3,4 miliardy USD.



Ďalšia splátka z dlhu Ruska sa očakáva 31. marca, keď by malo uhradiť 447 miliónov USD. A najväčšia splátka v tomto roku – a prvé úplné splatenie istiny vo výške 2 miliárd USD – je splatná 4. apríla.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



(1 EUR = 1,0966 USD)