Rusko tvrdí, že zaplatilo zahraničný dlh v dolároch

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo financií v piatok oznámilo, že uhradilo v dolároch dve platby zo svojich dlhopisov denominovaných v cudzej mene. To by mu umožnilo vyhnúť sa hrozbe štátneho bankrotu, ak by v termíne nevyrovnalo svoje zahraničné dlhy v príslušnej mene.



Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že uskutočnilo kupónové platby v celkovej výške približne 650 miliónov USD (616,70 milióna eur) za dva dlhopisy so splatnosťou v rokoch 2022 a 2042 denominované v amerických dolároch.



Začiatkom apríla sa totiž Moskva pokúsila zaplatiť za tieto dlhopisy v rubľoch potom, čo boli jej devízové rezervy v amerických bankách zablokované v rámci sankcií proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Rusko tak porušilo podmienky dlhu a 30-dňová lehota na uskutočnenie platieb sa končí 4. mája. Ratingové agentúry medzitým znížili Rusku ratingové známky a varovali ho, že ak svoje pohľadávky v rámci 30-dňovej lehoty neuhradí, bude to znamenať vyhlásenie platobnej neschopnosti.



Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová v piatok ubezpečila novinárov, že "nemožno hovoriť o platobnej neschopnosti", hoci dodala, že existujú "problémy s platbami".



Rusko naposledy zmeškalo platby z dlhu v domácej mene v roku 1998 uprostred širšej finančnej krízy a svoj dlh v cudzej mene nesplatilo naposledy v roku 1918, keď vodca boľševickej revolúcie Vladimir Iľjič Lenin odmietol uznať záväzky zvrhnutého cára.



Ruské ministerstvo financií v piatok vo vyhlásení uviedlo, že poslalo doláre platobnému agentovi, londýnskej pobočke Citibank, a to 564,8 milióna USD za eurobond splatný v roku 2022 a 84,4 milióna USD za dlhopis splatný v roku 2042. Ďalšie podrobnosti o procese však neposkytlo.



Ak sa tieto peniaze dostanú k investorom pred koncom obdobia odkladu, Rusko sa vyhne nesplateniu dlhu v cudzej mene.



Ide o ďalší zvrat v ekonomickej a finančnej bitke, ktorá sa odohráva od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára.



Západ zmrazil zahraničné rezervy Ruska a odrezal krajinu od globálneho finančného systému SWIFT. Rusko reagovalo hrozbami súdnych krokov a vyhlásilo, že USA a iní sa ho pokúšajú prinútiť k bankrotu. Washington ale tvrdí, že Rusko má použiť doláre za export energií na splátky dlhu, a nie na vojnu.



(1 EUR = 1,0540 USD)