Rusko údajne zastaví vývoz ropy z Kazachstanu do Nemecka cez Družbu
Autor TASR
Berlín 22. apríla (TASR) - Rusko plánuje od 1. mája zastaviť dodávky kazašskej ropy cez ropovod Družba do rafinérie vo východnom Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v stredu odvolala na nemecké ministerstvo energetiky.
Nemecká dcérska spoločnosť ruského ropného koncernu Rosnefť informovala nemecké regulačné orgány, že ruské ministerstvo energetiky nariadilo zastavenie dodávok, Moskva však toto rozhodnutie nemeckej vláde priamo nepotvrdila, uviedlo nemecké ministerstvo energetiky. Spoločnosť Rosneft Germany, ktorú od roku 2022 kontroluje nemecká vláda, v súčasnosti posudzuje možné dôsledky pre rafinériu a využije všetky dostupné nástroje na zabezpečenie dodávok v Nemecku, dodalo ministerstvo.
Kazachstan vyvezie do Nemecka cez severnú vetvu ropovodu Družba, ktorá prechádza Poľskom, približne 43.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Ide o 44-percentný nárast oproti roku 2024. Úplné zastavenie týchto dodávok by zasiahlo približne 17 % z 12 miliónov ton ropy, ktorú ročne spracuje nemecká rafinéria PCK v meste Schwedt. Palivo z nej zásobuje 90 % automobilov v Berlíne a Brandenbursku.
