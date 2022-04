Rusko údajne zastavilo Poľsku dodávky zemného plynu cez Jamal

Varšava/Moskva 26. apríla (TASR) - Rusko zastavilo dodávky zemného plynu do Poľska prostredníctvom plynovodu Jamal, tvrdí server Onet.pl, na ktorý sa odvolala agentúra PAP.



Podľa správy serveru, ktorému informácie poskytli neoficiálne zdroje, Rusko tak pravdepodobne reagovalo na odmietnutie Poľska prispôsobiť sa požiadavkám Moskvy a zaplatiť za dodávky plynu v rubľoch. Ako zdroje pre Onet.pl dodali, Poliaci mali zaplatiť za plyn v ruskej mene najneskôr v piatok 22. apríla.



Podľa serveru ruská strana zatiaľ nepotvrdila, že by zastavenie dodávok plynu cez Jamal do Poľska malo súvis s nezaplatením dodávok v rubľoch. Dodal však, že situáciu začali riešiť na poľskom ministerstve klímy a životného prostredia.



Európske ceny plynu v reakcii na správy z Poľska vzrástli o 17 %, informovala neskôr agentúra Bloomberg. Navyše, ako pre ňu uviedla hovorkyňa prevádzkovateľa poľského plynovodného systému Gaz System Iwona Dominiaková, Poľsko je na prípadné výpadky v dodávkach plynu pripravené a spotrebitelia utorkové zastavenie dodávok nepocítia.