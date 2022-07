Rusko udelilo Googlu pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže

Moskva 26. júla (TASR) - Ruský protimonopolný úrad udelil spoločnosti Google Alphabet pokutu 2 miliardy rubľov (34,2 milióna USD, 33,41 milióna eur) za zneužitie dominantného postavenia na trhu s videohostingom. Ruský Federálny protimonopolný úrad (FAS) to uviedol v utorok vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To je ďalšia pokuta rádovo v miliónoch dolárov, ktorá je súčasťou čoraz asertívnejšej kampane Moskvy proti zahraničným technologickým spoločnostiam.



FAS bez ďalších podrobností oznámil, že americká spoločnosť "zneužila svoje dominantné postavenie na trhu s videohostingovými službami YouTube".



"Preštudujeme si text oficiálneho rozhodnutia, aby sme definovali naše ďalšie kroky," uviedol Google. Internetový vyhľadávač musí zaplatiť pokutu do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti, dodal FAS.



Rusko v uplynulých mesiacoch udelilo ruskej dcére spoločnosti Google množstvo pokút. Minulý týždeň jej súd nariadil zaplatiť 21,1 miliardy rubľov za to, že opakovane odmietla odstrániť obsah, ktorý Moskva považuje za nezákonný, ako napríklad "falošné správy" o ruskej invázii na Ukrajinu.



Odkedy Moskva spustila to, čo nazýva "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine, zrýchlila aj útoky na západné technologické spoločnosti v snahe získať väčšiu kontrolu nad on-line priestorom vrátane podpory domácich hráčov, aby vytlačili západných rivalov.



Gazprom Media, mediálny konglomerát napojený na štátom kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom, intenzívne propaguje RuTube, svoju ruskú alternatívu k YouTube, ktorá od februára zaznamenala prudký nárast návštevnosti.



YouTube po invázii zablokoval na celom svete ruské štátom financované médiá a teraz je pod silným tlakom ruského regulátora a politikov.



Google prestal predávať on-line reklamu v Rusku začiatkom marca, ponechal však dostupné niektoré bezplatné služby. Jeho ruská dcérska spoločnosť oficiálne vyhlásila bankrot po tom, čo úrady zabavili jej bankový účet, čím znemožnili vyplácanie zamestnancov a predajcov.



(1 EUR = 1.0236 USD)