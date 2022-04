Rusko uhradilo zahraničný dlh denominovaný v dolároch v rubľoch

Moskva 6. apríla (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že uhradilo platbu za zahraničný dlh denominovaný v dolároch v rubľoch v dôsledku západných sankcií za jeho inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie ruského ministerstva financií.



Vo vyhlásení sa uvádza, že ministerstvo bolo nútené splatiť 649,2 milióna USD (591,85 milióna eur) zo zahraničného dlhu v rubľoch po tom, čo príslušná banka odmietla vykonať platobné pokyny.



"Korešpondenčná zahraničná banka odmietla 4. apríla vykonať príkaz na zaplatenie dlhu z dvoch dlhopisov," oznámilo ministerstvo, ktoré v rámci splnenia dlhových záväzkov Ruskej federácie bolo nútené osloviť ruskú finančnú inštitúciu, aby vykonala potrebné platby. Ministerstvo financií nespresnilo, či bola platba v rubľoch prijatá.



Mnohí analytici tvrdia, že Rusko smeruje k bankrotu, ale Kremeľ to v stredu poprel. "Rusko má všetky potrebné zdroje na splácanie svojich dlhov," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Spojené štáty v pondelok (4. 4.) zastavili snahy Ruska o vyplatenie držiteľov svojho štátneho dlhu z rezerv v amerických bankách. Tento krok má zvýšiť tlak na Moskvu a odkrojiť z jej domácich dolárových rezerv.



Devízové rezervy ruskej centrálnej banky v amerických finančných inštitúciách sú totiž v dôsledku sankcií zmrazené. Ministerstvo financií USA však doposiaľ od prípadu k prípadu povoľovalo ruskej vláde použiť tieto prostriedky na uskutočnenie kupónových platieb za štátny dlh denominovaný v dolároch.



V pondelok, v deň splatnosti najväčšej platby, vrátane splátky istiny vo výške 552,4 milióna USD, ale americká vláda odrezala Moskve prístup k zmrazeným finančným prostriedkom. Okrem toho malo Rusko v pondelok vyplatiť aj kupón vo výške 84 miliónov USD za štátny dlhopis splatný v roku 2042.



To malo prinútiť Moskvu urobiť ťažké rozhodnutie, či použije doláre, ku ktorým má prístup, na platby svojho dlhu, alebo na iné účely vrátane podpory svojho vojnového úsilia, uviedol začiatkom týždňa hovorca amerického ministerstva financií.



Ministerstvo financií USA zastavilo banku JPMorgan Chase, ktorá doteraz spracovávala ruské platby ako korešpondenčná banka, uviedol zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Korešpondenčná banka spracováva kupónové platby a posiela ich platobnému agentovi na distribúciu medzi držiteľov dlhopisov v zámorí. Rusko má 30-dňovú lehotu na vykonanie platby, dodal zdroj.



Ak Rusko neuskutoční žiadnu zo svojich platieb za dlhopisy v rámci stanovených lehôt, alebo ak zaplatí v rubľoch v prípade, keď má uskutočniť platby v dolároch, eurách alebo inej mene, bude to znamenať jeho zlyhanie.



A hoci Rusko aktuálne nemá prístup k medzinárodným dlhopisovým trhom v dôsledku sankcií Západu, nesplatenie by mu obmedzilo prístup na tieto trhy aj v budúcnosti, až kým nebudú jeho pohľadávky voči veriteľom úplne vyrovnané, a kým sa nevyriešia všetky právne prípady vyplývajúce z nesplácania.



(1 EUR = 1,0969 USD)