Japonsko: Rusko-ukrajinský konflikt zasiahne globálny dopyt po oceli

Tokio 29. marca (TASR) - Ak konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sú významnými vývozcami produktov z ocele, potrvá dlhšie, bude mať obrovský vplyv na globálny dopyt po oceli a na obchod. Vyhlásil to v utorok Eidži Hašimoto, šéf japonskej oceliarskej skupiny Nippon Steel.



"Ešte pred ukrajinskou krízou sme čelili trom rizikovým faktorom, ktoré oslabili dopyt po oceli - spomaleniu Číny, globálnemu nedostatku čipov a prudko stúpajúcim cenám energií a nerastných suroví," povedal na tlačovej konferencii Hašimoto, ktorý je tiež predsedom japonského združenia výrobcov železa a ocele.



"Tieto riziká ešte vzrástli v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu. A ak bude trvať dlho, uvidíme ich obrovský vplyv na globálny dopyt po oceli," dodal s tým, že vojna ovplyvní aj globálny obchod s oceľou, keďže Rusko a Ukrajina majú veľké zastúpenie na trhu.



Hašimoto tiež povedal, že nedávny pokles jenu oproti doláru predstavuje pre japonských výrobcov vážnu výzvu v súvislosti s rastúcimi vstupnými nákladmi.



"V roku 2012 slabý jen pomohol Japonsku znovu získať globálnu konkurencieschopnosť, ale situácia je teraz úplne iná," poznamenal Hašimoto.



Nástup bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho k moci v roku 2012 sprevádzala odvážna politika, známa ako "Abenomika", ktorá pomohla oživiť japonskú ekonomiku a zvýšiť zisky a export spoločností, keďže kurz jenu klesol. Slabší jen pomáha totiž exportu, pretože znižuje ceny japonských produktov v zahraničí.



Ale teraz pád jenu ešte zvýšil náklady firiem, ktoré už zápasia s prudkým nárastom cien energií a surovín v dôsledku globálneho ekonomického oživenia po kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.



"Japonské spoločnosti sa zvyčajne snažia vyrovnať so silnejším jenom, ale teraz má prvýkrát negatívny vplyv slabší jen. Pre Japonsko je to vážna výzva," dodal Hašimoto.