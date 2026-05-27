Rusko umožní centrálnej banke a ďalším inštitúciám zostreľovať drony
Cieľom je zabezpečiť inštitúciám ochranu pred útokmi dronmi bez účasti špeciálnych síl.
Autor TASR
Moskva 27. mája (TASR) - Ruský parlament schválil návrh zákona, ktorý umožňuje centrálnej banke a ďalším kľúčovým finančným inštitúciám prevádzkovať obranné systémy a ich zamestnancom nosiť zbrane. Cieľom je zabezpečiť inštitúciám ochranu pred útokmi dronmi bez účasti špeciálnych síl. Poukázali na to dokumenty, ktoré tento týždeň zverejnila ruská Štátna duma a o ktorých informovali agentúra Reuters a portál spravodajskej televízie CNBC.
Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 Kyjev postupne zvýšil útoky bezpilotnými lietadlami na území Ruska, pričom sa najviac zameriava na energetickú infraštruktúru. Obmedzenie produkcie a vývozu ropy z Ruska tak znižuje príjmy do štátnej pokladnice a obmedzuje Moskve možnosti financovania vojny.
Obranné systémy proti dronom budú umiestnené v blízkosti centrálnej banky, najväčšej ruskej komerčnej banky Sberbank, ako aj niektorých ďalších kľúčových finančných inštitúcií, ako je napríklad Ruská asociácia pre výber hotovosti. Tá je najväčším prepravcom hotovosti a cenností v krajine.
Prevádzku obranných systémov si inštitúcie budú financovať samy, povedal predseda Výboru Štátnej dumy pre finančné trhy Anatolij Aksakov. Šéf najväčšej asociácie podnikateľov v Rusku Alexander Šochin zasa ruského prezidenta Vladimira Putina informoval, že ruské firmy sú pripravené zafinancovať nákup elektronických systémov a ťažších zbraní s cieľom ochrániť svoju infraštruktúru pred útokmi dronmi.
